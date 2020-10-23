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Gündem İmamoğlu biniyor millet ödüyor
Gündem

İmamoğlu biniyor millet ödüyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından “nimet” olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf dalgası ile karşılaşıyor. “Büyükşehirde araç israfı var” diyerek hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyip şova yeltenen İmamoğlu’nun kiralık araç savurganlığı, belediye şirketlerine kadar sıçradı. BELBİM tarafından verilen araç kiralama ihalesinde istenen özellikler, ‘bu kadarına pes’ dedirtti... “İstanbul’un parasını yoksula dağıtıyorum”, “Millet aç aç” diyerek şov yapan İmamoğlu’nun kurduğu saltanat düzeninde bir kez daha VIP uygulamaya gittiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:49:00 -
İmamoğlu biniyor millet ödüyor

İmamoğlu’nun içerisinde makam araçlarının da yer aldığı tam 63 aracın kiralama talebine vize verdiği, piyasa değeri 700 bin lirayı geçen 2020 model araçlarda istenen şartlar ise dudak uçuklattı.

Alttan ısıtmalı koltuklar

Belbim A.Ş, tarafından açılan ihalenin teknik şartnamesinde, araç tipleri, teknik özelliklerine göre sınıflandırıldı. A Grubu 1. tip binek araçtan 46 adet isteyen şirket, araçların 2020 model ve sıfır kilometre olmasının yanı sıra, Euro dizel, sedan ve otomatik klima olması yönünde şartnameye şerh koydu. A Grubu 2. tip binek araçtan 13 adet isteyen CHP’li yönetim, yine 0 kilometre ve 2020 model olmasını istedi. Lüks takıntısından taviz vermeyen İmamoğlu, A Grubu 3. tip binek araçtan 0 kilometre, alttan ısıtmalı koltuk ve elektrik ısıtmalı ayna olmasını koştu. A Grubu 4. tip binek araçtan 1 adet isteyen İmamoğlu yönetimi, Euro dizel olması, 1968 cc motor hacmi olması, sedan olması ve orijinal navigasyon cihazının olması yönünde yüklenici firmaya şerh düştü. Araç saltanatının faturası ise yine millete kesildi.


Yeni Akit Gazetesi
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