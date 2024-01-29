İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor.

Metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların ardından bu kez de bakımı yapılmayan İETT otobüsünde vatandaşların canına kast edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre 2 aydır bakım sırası bekleyen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı.

Duman kaplarken kapılar da açılmadı

O sırada yolcular, ayaklanıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak bir süre kapılar açılmadı. Daha sonra şoförün kapıları açmasıyla yolcular panikle kendini dışarıya attı.

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O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.