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Yerel İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada
Yerel

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-01-29 16:20:00 -
İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

İstanbul'da görevi geldiğinden bu yana beceriksizliğiyle nam salan Ekrem İmamoğlu artık vatandaşın canına kast etmeye başladı. Küçükçekmece'de 2 aydır bakım sırasının gelmediği iddia edilen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kaplayınca yolcular panikle aşağı indirildi.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor.

Metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların ardından bu kez de bakımı yapılmayan İETT otobüsünde vatandaşların canına kast edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre 2 aydır bakım sırası bekleyen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı.

Duman kaplarken kapılar da açılmadı

 

O sırada yolcular, ayaklanıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak bir süre kapılar açılmadı. Daha sonra şoförün kapıları açmasıyla yolcular panikle kendini dışarıya attı.
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O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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