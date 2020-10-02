İmamoğlu ailesinin ‘dolandırıcılık’ dosyası Yargıtay’da

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Beylikdüzü ilçesinde ‘beton imparatorluğu’ kuran İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz işlemleri peşini bırakmıyor. CHP’li İmamoğlu’nun babasıyla birlikte 7 yıl hapis istemiyle yargılandığı nitelikli dolandırıcılık davasında mahkeme, dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi.

İmamoğlu ve babası katılmadı

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması dün gerçekleştirildi. İmamoğlu İnşaat ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’nun 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı “nitelikli dolandırıcılık” davasının duruşmasına Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu katılmadı. Cumhuriyet savcısı, daha önceki yargılamada sanıkların beraat ettiklerini, dosyanın Yargıtay’a gönderildiğini, müştekilerin daha sonra şikayetlerinden vazgeçtiklerini ifade etti. Ayrıca savcı, Yargıtay’daki temyiz incelemesinde dosyanın eksik hususlar nedeniyle bozulduğunu kaydetti. Müştekilerin şikayetlerinden vazgeçme örneklerinin dosyaya eklenmediğini belirten savcı, bu husus ile değerlendirme yapılması için dosyanın Yargıtay Başsavcılığı’na gönderilmesini istedi.

Avukatlara red

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu avukat Burcu Aydın, Hasan İmamoğlu’nu emekli hakim avukat Ali Asker Kazak’ın savunduğu davayla ilgili mahkeme “Yargıtay” kararını açıkladı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının ek süre taleplerini reddetti. Mahkeme, görüşü alınmak üzere dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ekremzedelerin şikayeti

Dolandırıcılık davası, ‘İmamoğluzede’ 3 vatandaşın 2011 yılında Beylikdüzü’ndeki Beykonakları isimli siteden aldıkları villanın, pazarlama aşamasında kendilerine sosyal tesis olarak tanıtılan kısımlarında aslında yeşil olan olduğunu sonradan öğrenmeleri üzerine inşaat şirketinin ortakları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’ndan şikayetçi olmasıyla başlamıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

‘Dosyam yok’ yalanı

Yerel seçim sürecinde hakkında hiçbir dava olmadığını iddia eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, nitelikli dolandırıcılıktan yargılandığının ortaya çıkması üzerine, “5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hiçbir davam yok. Bahsettiğiniz konu 2003 yılına ait iş hayatımla ilgili bir davadır. Geçelim” demişti.