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Gündem İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon
Gündem

İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon

Ezan okunmasından rahatsız olan, imamları kesmekle tehdit eden ve sokakta oynayan çocukların üzerine kızgın yağ dökmek gibi dehşete düşüren paylaşımlar yapan eski CHP'li yeni Türkiye İşçi Partili Sera Kadıgil, bu defa da Süleyman Soylu’ya yönelik bir provokasyon girişimine imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 13:24:00 - 2021-11-22 13:31:22
İmamları kesmekle tehdit eden sözde vekilden yeni provokasyon

 

Ezan okunmasından rahatsız olan, imamları kesmekle tehdit eden ve sokakta oynayan çocukların üzerine kızgın yağ dökmek gibi dehşete düşüren paylaşımlar yapan eski CHP'li yeni Türkiye İşçi Partili (TİP) Sera Kadıgil bir provokasyona daha imza attı. Kadıgil, TBMM Palan Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülen İçişleri Bakanlığı bütçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tam bir "iftiralar manzumesi" olan "Duvar" isimli kitabı vermek istedi. Ahmet Şık, Timur Soykan, Hakkı Özdal, Bahadır Özgür ve Ertuğrul Mavioğlu gibi hangi amaca hizmet ettikleri belli olan isimler tarafından yazılan söz konusu kitapla Soylu'yu tahrik etmek isteyen Kadıgil'in oyununa gelmeyen İçişleri Bakanı ise tebessüm ederek kitabı aldı.

İmamları kesmekle tehdit etmişti

Bilindiği gibi, Sera Kadıgil, geçmişte “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur yaf resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı kesiyim?” ve "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" gibi söz ve paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

 

 

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Yorumlar

karlıdağlar

yüksek; evet çok yüksek hoparlör sesi
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Hamza

Abi bunlar ne biçim varlık lar bitmiyorlarda mantar gibi
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