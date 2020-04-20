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İmamdan örnek davranış

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir cami imam hatibi, 20 kişinin eczaneye olan borçlarını kapattı.

2020-04-20 22:51:00 -
İmamdan örnek davranış

Sivas'ta Ulaş Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'ndan etkilenerek ihtiyaç sahibi 20 ailenin eczaneye olan borcunu üstlendi.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan zamandan geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz 'sadaka çok belayı defeder’ buyurmuştur. Devletim yıllardır bana maaşımı düzenli ödüyor, ben de Türk milletinin bir bireyi olarak ilçede faaliyet gösteren eczaneye gittim, 'borçlu var mı?' diye sordum. 20 ailenin borcunun olduğunu öğrendim, ailelerin rahatsız edilmemesi için 500 liralık borçlarını ödedim."

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Yorumlar

afferim imama

imam Mansur YAVAŞtan örnek almış.
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iskender1a*

Altın ve gümüşün, servetin işe yaramayacağı ve herkesin kaçış nereye kurtuluş nerede diye etrafa koşuşturacağı günün arefesindeyiz.Bu en mühim olayi görenler iyilik yapıyor.İmam efendi iyi bir örnek oluşturdu ! inşallah milletimiz topyekün uyanır ve korkulu güne hazırlanır,çünki mal mülk gerçek sahibine kalacak.Mahşergünü # ey mücrimler siz bugün ayrılın ! denecek ve büyük korku ve pişmanlık kafirlerin işine yaramıyacak ve hepsi liderlerni suçlayacak BİZİ BUNLAR SAPTIRDI onkara iki kat ceza ver Allahım diyecekler.Devletimiz ve halkımızla övünüyoruz,dünya iflâs etti biz herkese dost düşman el etıyor yardım ediyoruz,yerimizi dolduracak millet YOK. Dünyanın süberleri fiş çekmekle meşkul. Yaşasın mazlumların adamı ve onunla beraber yürüyen ERDEMLİLER !!!.
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