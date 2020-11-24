İmam olmak için KPSS’den kaç puan almak lazım? DHBT atama puanı
Diyanet DHBT puanları merak ediliyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 27 Aralık’ta yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DHBT geç başvuruları 24 Kasım'a kadar yapılacak. DHBT sınavına girecek adaylar, DHBT için KPSS puanı kaç olmalı, DHBT kaç puan almak gerekir 2020, DHBT mülakata çağrılma puanı ile DHBT baraj puanı 2020 merak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığında bünyesinde görev almak isteyenler KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin yanında Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yani 2020 DHBT sınavına da girmek zorunda. 27 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacak olan DHBT Sınavı için geç başvurular 24 Kasım’da sona erecek. DHBT sınavına girecek adaylar 60 dakika sınavda ter dökecektir.
DHBT atama puanı nedir?
DHBT’den atanmak isteyen adalar DHBT puanı 60 ve üzeri olmak almaları gerekmektedir.
2020 DHBT alımı taban puanları
İlahiyat Fakültesi+Hafız : 59
İlahiyat Fakültesi : 50
Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız : 54
Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 58
Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız : 55
Diğer Lisans + İ.H.L. : 53
İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız : 59
İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. : 61
İlahiyat Ön lisans : 65
Diğer Ön Lisans + İ.H.L. : 55
İ.H.L. + Hafız : 50
İ.H.L. : 74