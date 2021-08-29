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İmam olabilmek için yeni şart geliyor!

"Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun teklifi tamamlandı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Din görevlisi olarak atanmak için "Diyanet Akademisi" mezunu olmak gerekecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 15:54:00 - 2021-08-29 15:59:27
İmam olabilmek için yeni şart geliyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duyurusunu yaptığı "Diyanet Akademisi"ne ilişkin kanun teklifi, AK Parti tarafından tamamlandı. Kanun yasalaşırsa, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din görevlisi olabilmek için "Diyanet Akademisi" mezunu olmak gerekecek. Akademi, "Dini Yüksek İhtisas", "Dini İhtisas" ve "Eğitim Merkezi" bölümlerinden oluşacak.

1 Ekim 2021'de başlayacak yeni yasama yılının ilk gündem maddelerinden biri olması beklenen teklife göre, "Diyanet Akademisi", Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet öncesi eğitim verecek.

İlk ayak: Hizmet içi eğitim

Planlanan eğitim modeli iki ayaktan oluşacak. İlk olarak halihazırda Diyanet bünyesinde çalışan Din personelinin hizmet içi eğitimi gerçekleştirilecek. Bir sonraki adımda ise yeni alımlardan sonra personelin ikinci bir elemeye tabi tutulmadan önce "hizmet öncesi eğitimi" planlanıyor.

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