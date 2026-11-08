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Yerel İmam kıpıyı üzerine kilitledi, cami tuvaletinde mahsur kaldı! İtfaiye gelip kurtardı
Yerel

İmam kıpıyı üzerine kilitledi, cami tuvaletinde mahsur kaldı! İtfaiye gelip kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İmam kıpıyı üzerine kilitledi, cami tuvaletinde mahsur kaldı! İtfaiye gelip kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde vakit namazının ardından girdiği cami tuvaletinin kapısı üzerine kilitlenen vatandaş, 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin imamı çağırmasıyla vatandaş kilitli kaldığı tuvaletten kurtarıldı.

Serik ilçesindeki Akçaalan Mahallesi camiinde vakit namazını kıldıktan sonra lavaboya giren Abdurrahman Uyar, bir süre sonra içeride kimsenin olmadığı sanılarak kapının üzerine kilitlenmesiyle içeride mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kapıyı açamayan Uyar, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Serik itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen cami imamı kapıyı açarak vatandaşı mahsur kaldığı tuvaletten kurtardı.
Yaşadığı olayı anlatan Abdurrahman Uyar, "Namaz sonrası sıkışınca tuvalete koştum. Sonra baktım tuvalet kilitlenmiş. 112'yi aradım. Kapıya vurdum. İtfaiye geldi. Bu şekilde kurtulduk" ifadelerini kullandı.

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