İmam-ı Azam'dan oğluna 5 nasihat

"Lâ yu'minu ehadukum hattam yuhibbe liahiyhi ma yuhibbu linefsihi." Kendi nefsiniz için istediğiniz ve sevdiğiniz şeyi, din kardeşiniz için de istemedikçe hiç biriniz tam iman etmiş sayılmazsınız.

Hattat: Merhum Hamid Aytaç

İmam-ı Azam’ın, bu 5 nasihati 500 bin hadisten süzdüğü belirtiliyor.

İmam-ı Azam hazretlerinden rivayet edilmiş bir evlada nasihat vardır ki, kendi ifadesiyle 500 bin hadisten süzülmüş.. Bugün onu okurlarımıza nakletmek görevimiz olsun diye düşündük. İmam-ı Azam Ebû Hanife oğluna şu nasihatte bulunuyor:

“Ey oğlum; 500 bin hadis arasından seçtiğim şu 5 hadise uy.

Amel ancak niyetledir. Ve bir kişiye ancak niyet ettiği vardır.

Kişinin malayaniyi (manasız boş söz) terk etmesi İslamiyetinin güzelliğindendir.

Kendi nefsiniz için istediğiniz ve sevdiğiniz şeyi, din kardeşiniz için de istemedikçe hiç biriniz tam iman etmiş sayılmazsınız.

Şüphesiz helâl belli, haram da bellidir. Allah güzeldir, ancak güzel şeyleri kabul eder.

Müslüman, Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kimsedir. Sen, Allah’ın azabından kork ve rahmetini um; havf ile reca (ümit ve korku) arasında ol. Fakat ümidin korkuya (recân havfe) galip gelsin. Sıhhatli olduğun halde, korku ve rahatlık arasında sabit ol. Cenab-ı Allah hakkında hüsn-i zanda bulun. Oğlum! Bozuk itikatli olanlardan uzak olmanı, kalb-i selim sahibi olarak ölmeni isterim. Şüphesiz Allah (cc) Gafûr ve Rahîm’dir.