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İmam Hatiplinin görevi örnek olmaktır

Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin geleneksel pilav günü bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:44
İmam Hatiplinin görevi örnek olmaktır

 Haber Merkezi  Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin geleneksel pilav günü bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti. Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen 15. Cüz Hafızlık Yarışması’nın birinci olan Eyüpsultan Otakçılar A.İ.H.L. Öğrencisi Muharem Şahin'in Kur'an ziyafeti  ile başlayan program, İ.B.B. Orkestralar Müdürlüğü mehteran takımının İstiklal Marşı ile devam etti.

HEP HEDEF OLDUK

Coşkulu programda konuşan Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Süleyman Uçal, “İmam hatipler; zaman içerisinde, toplumu ve ülkeyi her alanda kâim ve dâim edecek değerlerin verildiği eğitim merkezlerine dönüştü. Bu sebeple bir kısım çevrelerin de sürekli hedefi oldu. Bütçe ve kadro kısıtlamalarıyla zayıf düşürüldüler. Gün geldi, başörtüsü takan kızlarımızı okullara sokmadılar, İmam Hatiplerin orta kısımlarını kapattılar. Gün geldi ebeveynler çocuklarını bu okullara göndermesinler, mezunlarımız da üniversiteye girmesin diye katsayı zulmü uyguladılar. Bütün bu baskı ve zulümler camiamızın inancını pekiştirdi, mücadele ruhunu diri tuttu. Nihayetinde bu günlere geldik. Şükürler olsun” açıklamasında bulundu.

ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM

İmam Hatipler için yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Uçal, şunları söyledi: “İmam Hatipli hangi işi yaparsa yapsın öncelikli görevi yaptığı işte örnek olmaktır. İmam Hatipli önderdir, toplumun önündedir. İmam Hatip Liselerinin nihai hedefi mana kökleriyle barışık, dindar gençlerin yetiştirilmesidir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, gücümüzü fitne ve husumetle yok etmek isteyenlere asla fırsat vermedik. Küresel ölçekte fitne ve fesat amaçlı sergilenen büyük bir savaştan zaman zaman ülkemiz de etkilenmektedir. Ülkemizin ve etrafının ateş çemberine döndürüldüğü şu günlerde birliğimizin ve dirliğimizin kıymetini bilelim.” 2017-2018 eğitim-öğretim yılında dereceye giren öğrencilere plaket verilmesinin ardından, Niyazi Gedik'in şiirleri ve ve Mihmandar İlahi Grubunun birbirinden güzel ilahileri ve marşları programa renk kattı. Program pilav ikramı ile sona erdi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:44
  1. Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Süleyman Uçal
  2. imam hatipliler

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