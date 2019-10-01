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İmam Hatipliler ‘İyilik’te yarıştı

Deniz Feneri Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER işbirliği ile düzenlenen “İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor“ adlı “Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Uygulamalı İyilik Projesi” yarışması tamamlandı. Ankara Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’nun birinci olduğu yarışmada ödüller sahiplerine takdim edildi.

01 Ekim 2019 Salı 10:20
İmam Hatipliler ‘İyilik’te yarıştı

 Haber Merkezi 

İmam Hatip okulları arasında gerçekleştirilen “İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor“ adlı “Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Uygulamalı İyilik Projesi” yarışması tamamlandı. Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu birinci olduğu yarışmada ödüller takdim edildi.

İyilik ışığınız hiç sönmesin

Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler törende yaptığı konuşmada, “Rabbime hamd ediyorum  böyle bir milletin böyle asil bir milletin ferdi olmayı nasip ettiği için Rabbimiz’e ne kadar hamd etsek şükretsek azdır” dedi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz de konuşmasında, “İyilik hep sizinle olsun gönlünüzde hep iyilik yaşasın ve bu iyilik ışığınız hiç sönmesin dünyadaki bütün bu zulümlerden doğan karanlığı aydınlatsın ve kıyamete kadar hep sizinle beraber olsun” dedi.

Adnan Menderes İHL birinci oldu

Diğer protokol konuşmalarının ardından “Ortaokullar ve Liseler Arası Uygulamalı İyilik Projesi” kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ankara Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’nun “Ellerimiz İyiliğe Gönüllerimiz Kardeşliğe Ortak Oldu” projesi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:20
  1. İmam Hatip okulları
  2. İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor
  3. Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Uygulamalı İyilik Projesi
  4. Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu
  5. Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler
  6. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz
  7. Ortaokullar ve Liseler Arası Uygulamalı İyilik Projesi
  8. Ankara Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu
  9. Ellerimiz İyiliğe Gönüllerimiz Kardeşliğe Ortak Oldu

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