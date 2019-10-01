İmam Hatipliler ‘İyilik’te yarıştı

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İmam Hatip okulları arasında gerçekleştirilen “İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor“ adlı “Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları Uygulamalı İyilik Projesi” yarışması tamamlandı. Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu birinci olduğu yarışmada ödüller takdim edildi.

İyilik ışığınız hiç sönmesin

Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler törende yaptığı konuşmada, “Rabbime hamd ediyorum böyle bir milletin böyle asil bir milletin ferdi olmayı nasip ettiği için Rabbimiz’e ne kadar hamd etsek şükretsek azdır” dedi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz de konuşmasında, “İyilik hep sizinle olsun gönlünüzde hep iyilik yaşasın ve bu iyilik ışığınız hiç sönmesin dünyadaki bütün bu zulümlerden doğan karanlığı aydınlatsın ve kıyamete kadar hep sizinle beraber olsun” dedi.

Adnan Menderes İHL birinci oldu

Diğer protokol konuşmalarının ardından “Ortaokullar ve Liseler Arası Uygulamalı İyilik Projesi” kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ankara Pursaklar Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu’nun “Ellerimiz İyiliğe Gönüllerimiz Kardeşliğe Ortak Oldu” projesi birinci olarak ödüle layık görüldü.