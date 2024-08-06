İmam hatipliler için İngiltere’de dil kampı

MÜSDAV’dan yapılan açıklamaya göre, programa Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL ve Mustafa Büyük Kaplan AİHL öğrencileri ve İngilizce öğretmenleri katılacak. Kampta, öğrenciler bir taraftan dil okullarına devam ederken Londra’nın önde gelen müzelerini, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret etme imkanı bulacak.

Program kapsamında kursiyer öğrenciler, Cambridge ve Oxford şehirlerini ve buradaki üniversite kampüslerini de gezecek. İngiltere Türk Diyanet Vakfı müştemilatında konaklayan öğrenciler, Londra Diyanet Camii’nde imamlık ve müezzinlik yapma fırsatı bulacak. Temmuz ayında 15 öğrenci ve 2 öğretmenin eğitim aldığı dil kampı, ağustosta 18 öğrenci, 2 öğretmen ve eylül ayında 21 öğrenci 2 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilecek.