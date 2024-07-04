​​​​İmam hatipli LGS birincileri: Başarımızda okuduğumuz okulun etkisi...

​​​​​​​Liselere Giriş Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan imam hatip öğrencileri, başarılarında okullarının büyük etkisi olduğunu dile getirdiler.

ÖNDER tarafından düzenlenen "Tercihim Geleceğim" programında bir araya gelen LGS birincisi imam hatipliler, başarılarında düzenli çalışmalarına katkı sağlayan okullarının etkisi olduğunu ifade ettiler.

2 Haziran'da düzenlenen ve 28 Haziran'da sonuçları açıklanan LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 352 öğrenciden 27'si imam hatiplilerden oluşuyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda bir araya gelen şampiyonlar, program sonrasında İLKHA muhabirine konuşarak başarılarının sırrını anlattılar.

''Okuldaki hocalarımız bize çok faydası oldu''

Antalya Kepez Mahmut Celalttin İmam Hatip Ortaokulu'ndan gelen Melih Gürkan Yıldırım, "Okulda 67 defa deneme sınavına girdik. Onun bize çok faydası oldu. Okuldaki hocalarımızın bize faydası ile birlikte biz de çabalayınca 500 tam puan aldık. Kepez Mahmut Celalettin Anadolu İmam Hatip Lisesini düşünüyorum. Yazılım Mühendisi olmayı düşünüyorum.'' dedi.

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"Bu başarıyı Allah'ın yardımıyla elde ettim"

Bursa'dan geldiğini söyleyen Mustafa Selim Akyol, "Okuduğum okulun bana çok faydası oldu. Özellikle ana derslerimizin öğretmenleri bana hem ders konusunda hem de psikolojik anlamda çok yardımcı oldular. Düzenli çalıştık. Bu süreçte en önemli şey istikrar. Sınavda heyecanımı kontrol ettim ve Allah'ın yaardımıyla başarı elde ettim. İstanbul Erkek Lisesi düşünüyorum. Üniversitede ise Almanya'da yazılım mühendisliğini okumayı düşünüyorum." diye konuştu.

Hayali İslam felsefesi dalında profesör olmak

Kütahya'dan gelen şampiyonlardan Enes Malik Önsay, "Şehit Selim Cansız İmam Hatip Ortaokulu'nda okudum. Sınavda çok dikkatli ve heyecanımı koruyarak 500 tam puan aldım. Sınavdan önce çok çalışmak yerine düzenli çalışarak 500 tam puanı almak için gerekli şeyleri yaptım. Okuduğum okulun öğretmenleri çok kaliteliydi. Proje imam hatip okulun olması çok önemli bir etmendi. Lisede de Beyoğlu imam hatip lisesine gitmeyi düşünüyorum. Üniveriteyi de ilahiyat fakültesinde okuyp İslam felsefesi dalında profesör olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Tam puan almamda okulumun başarıda etkisi oldu"

Öğretmenlerinin desteği ve düzenli çalışma ile başarı elde ettiğini söyleyen Hamza Kaya, "Niğde'den geldim. Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda okudum. Tam puan almamda imam hatipte okumamın etkisi oldu. Öğretmenlerimiz bize daha güzel bir şeklide davrandı. Ben de günde 2-3 saat ders çalışıyordum. Yaptığım yanlışlara dönüp tekrar bakıyordum. Derslerimde öğretmenlerimi iyice dinliyordum. Galatasaray Lisesi'ne gidip bilgisayar mühendisi olmayı düşünüyorum." dedi.

"Okulun temposunun yanında ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı"

Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyup Türkiye birincisi olan Ali Ekrem Kaylı, "Okulun bana çok faydası oldu. Yoğun çalışma tempomuz vardı. Okulun temposu yanında bizimde ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Ailem benimle çok gurur duydu." diye konuştu.

''Lise olarak tekrar imam hatip lisesi istiyorum''

Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan okuyan Salih Arslan, "Çok disiplinli biri değilim ama okulun bana bayağı katkısı oldu. Okulum sayesinde iyi bir puan aldım. Artık rahatım. Üstümden büyük bir yük kalktı. Sadece bir yanlış yaptım. Kötü bir sonuç değil. Lisede tekrar imam hatibe gitmek istiyorum. Ortaokulda okuduğum Mehmet Emin Saraç ile Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden birine gitmek istiyorum." şeklinde konuştu. (İLKHA)