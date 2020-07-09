İmam Hatipli İclal’in büyük başarısı! 15 yaşında 5 dil biliyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi İclal Dağcı, Türkçe dışında 5 dil daha öğrendi. 15 yaşındaki İclal Dağcı okulda öğrendiği Arapça ve İngilizce dillerinin yanı sıra, herhangi bir kurs ya da eğitimci desteği almadan kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenmeye karar vererek bugüne kadar Arapça ve İngilizceden sonra Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşmaya başladı.

Tekniğini anlatıyor

En son öğrendiği ve yaklaşık 1 ayda öğrenmeyi başardığı İspanyolca, Dağcı’nın öğrendiği 5. dil oldu. Dağcı bir süredir de Almanca ve Rusça öğrenmeye çalışıyor. İclal Dağcı, dil öğrenmek üzerine Youtube’da videolar da yayınlayarak ve çeşitli sosyal medya platformlarında düzenlenen canlı yayınlara katılarak dil öğrenmeye çalışan öğrencilere destek oluyor, kendi kendine dil öğrenme yöntemleri hakkında bilgiler veriyor. En son videosunda Dağcı, bir ayda kendi kendine nasıl İspanyolca öğrendiğini de İspanyolca anlattı.

Dil öğrenme serüveni hakkında konuşan Dağcı, şunları anlattı: “İlkokulda İngilizce öğrenmeye başladım, daha sonra ortaokulda bunun yanına Arapça eklendi. Eğitimini aldığım diller dışında 11 yaşımda kendi başıma Fransızca öğrenmeye başladım. Bunun ardından ocak ayında İtalyancaya, mayıs ayında da İspanyolcaya başladım.”

Günlük hayatta kullanın

En kolay İngilizceyi ve İspanyolcayı öğrendiğini belirten Dağcı şöyle devam etti: “İspanyolcayı 1 ayda öğrendim. İspanyolcada benim avantajım öğrendiğim diğer dillerle benzer olmasıydı. Daha öncesinde Fransızca ve İtalyanca konuşabildiğim için İspanyolcayı 1 ay gibi bir sürede öğrenmiş oldum. Dil öğrenirken bu süreci hızlandırmamı sağlayan şeyler ise dili günlük hayatta mümkün olduğunca kullanmaya çalışmam. Dili bir şeye ilgi duyduğumuz için veya kültür hakkında öğrenmek için öğrendiğimiz zaman bu aslında bizim için daha eğlenceli bir süreç haline geliyor. Almanca ve Rusçayı da öğrenme girişimindeyim.”