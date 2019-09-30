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İmam Hatip’li Gökçe, hafızlık yarışmasında dünya birincisi oldu

Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esad Gökçe, Hırvatistan’da gerçekleştirilen Dünya Hafızlık Yarışmasında dünya birinciliği elde etti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
İmam Hatip’li Gökçe, hafızlık yarışmasında dünya birincisi oldu

Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esad Gökçe, Türkiye'nin yüzakı ve gururu oldu. Esad Gökçe, Hırvatistan'da gerçekleştirilen Dünya Hafızlık Yarışmasında dünya birinciliği elde etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15 ülkeden hafızların katılımıyla düzenlenen yarışmaya ülkemizi temsilen geçen yıl Diyarbakır'da gerçekleştirilen hafızlık yarışmasında Türkiye birincisi olan Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esad Gökçe katıldı.

13 yaşındaki Gökçe, hafızlığını örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında devam ettiği Şehit Alper Kalem Kur'an Kursunda tamamladı. Hafız Esad Gökçe, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ile birlikte katıldığı Zagreb'deki İslam Merkez Cami'nde yapılan yarışmada dünya birinciliği başarısını elde etti.

Dünya Hafızlık Yarışmasında dünya birinciliğini elde eden Esad Gökçe'yi kutlayan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Gökçe'nin yetişmesinde büyük emeği olan ailesini ve eğitimcileri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, elde edilen başarının bir amaç etrafında birleşen birçok paydaşın ortak başarısı olduğunu ifade ederek Esad Gökçe'nin de katıldığı Hafızlık Projesi kapsamında Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulunda 20 öğrencinin hafızlığını tamamlarken 170 öğrencinin eğitiminin halen sürdüğünü belirtti.

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu da, “Dünya 1.si olan küçük hafızımızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim ailesine, vatanına, milletine hayırlı hizmetler yapabilmesi için bahtını açık eylesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
  1. Amasya Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esad Gökçe
  2. Esad Gökçe
  3. Hırvatistan
  4. Zagreb
  5. Dünya Hafızlık Yarışması
  6. Amasya Valisi Dr. Osman Varol
  7. Kur'an Kursu
  8. Diyarbakır
  9. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu
  10. İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu

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