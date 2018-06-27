İmam Hatipli Azra Kargı, LGS birincisi oldu

Adana'da yaşayan ortaokul öğrencisi Azra Kargı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bu yıl ilk kez yapılan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Azra Kargı, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla 2018 Türkiye 1'incilerinden biri oldu.

2017 Devlet Parasız ve Yatılılık Bursluluk Sınavı'nda da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğu öğrenilen Azra Kargı, büyük başarısı dikkat çekti.

Adana ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin kurucularından Adana Milletvekili Av. Mehmet Şükrü Erdinç, Azra Kargı'yı ve ailesini telefon ile arayarak tebrik etti.

Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Kargı, mutluluğunu sevenleri ile paylaştı.

Öte yandan İmam Hatip okullarını başarısız ilan eden CHP'li Muharrem İnce'nin özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

MUHARREM İNCE İMAM HATİP OKULLARINI 'BAŞARISIZ' İLAN ETMİŞTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecinde katıldığı canlı yayında imam hatip okullarını karalayan açıklamalarda bulunmuştu.

İmam hatip liselerine yönelik daha önceki eleştirilerine devam eden Muharrem İnce, "Şu anda o kadar çok imam hatip lisesi var ki, ama öğrenci yok. Yüzde 35'te kapasitesi, bu da israftır. İmam hatibe çocuğunu gönderen annelere saygım sonsuz ama bir de sınavda nereyi kazanıyor ona bak, sonuca bak" ifadeleriyle tepki çekmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce İmam Hatip Liselerinin doluluk oranını yüzde 84 olarak açıklamıştı.