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İmam Hatipli Azra Kargı, LGS birincisi oldu

Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, bu yıl ilk kez yapılan LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Kargı'nın geçtiğimiz sene de Bursluluk sınavını tüm soruları cevaplayarak kazandığı öğrenildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:28
İmam Hatipli Azra Kargı, LGS birincisi oldu

Adana'da yaşayan ortaokul öğrencisi Azra Kargı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bu yıl ilk kez yapılan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Azra Kargı, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla 2018 Türkiye 1'incilerinden biri oldu.

2017 Devlet Parasız ve Yatılılık Bursluluk Sınavı'nda da 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğu öğrenilen Azra Kargı, büyük başarısı dikkat çekti.

Adana ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin kurucularından Adana Milletvekili Av. Mehmet Şükrü Erdinç, Azra Kargı'yı ve ailesini telefon ile arayarak tebrik etti.

Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Kargı, mutluluğunu sevenleri ile paylaştı.

Öte yandan İmam Hatip okullarını başarısız ilan eden CHP'li Muharrem İnce'nin özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

MUHARREM İNCE İMAM HATİP OKULLARINI 'BAŞARISIZ' İLAN ETMİŞTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecinde katıldığı canlı yayında imam hatip okullarını karalayan açıklamalarda bulunmuştu.

İmam hatip liselerine yönelik daha önceki eleştirilerine devam eden Muharrem İnce, "Şu anda o kadar çok imam hatip lisesi var ki, ama öğrenci yok. Yüzde 35'te kapasitesi, bu da israftır. İmam hatibe çocuğunu gönderen annelere saygım sonsuz ama bir de sınavda nereyi kazanıyor ona bak, sonuca bak" ifadeleriyle tepki çekmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce İmam Hatip Liselerinin doluluk oranını yüzde 84 olarak açıklamıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 20:28
  1. Adana
  2. Azra Kargı
  3. Milli Eğitim Bakanlığı
  4. LGS
  5. 2017 Devlet Parasız ve Yatılılık Bursluluk Sınavı
  6. Mehmet Şükrü Erdinç
  7. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
  8. MUHARREM İNCE

YORUM YAZ

  • yıldızyıldız4 sa önce
    bu partiyi ayakta tutan tek yalan laiklik elden gidiyor yalanıdır.tek sahte dayanakları kalmıştı, o da sallanmaya başladı.bu ülkeyi bölmeye gücünüz yetmeyecek inşallah.Allah yardımcımız olsun.
  • ErzurumErzurum6 sa önce
    Memlekete ..... fen liseleri lazım ne işe yarayacak oradan mezun olanlar.kaliteli meslek liseleri lazım fabrikadaki makinaları kim çalıştıracak...
  • nn7 sa önce
    CHP NİN YILLARCA YAPTİGİ DİNLE İMANLA UĞRAŞMAK BUNU BİLEREK YARDİM EDENLER OY VERENLERİN VAY HALİNEBİLMEYENKOYUN SÜRÜSÜ DEKURNESTUTMAKTAN BİR YERİ GÖREMİYORŞİMDİ SERİNLİKBAŞLADIDAĞILAN BİLİRSİNİZARAŞTIRIP GÖREBİLİRSİNİZ ANCAK BU VEBALİ AR AĞIRDIR RUHU DURUMUNUZU GÖREBİR YER SEÇERSİNİZYANİ ABD İNGİLİZ HOLLANDA ALMAN BUNLAR NEDEN TÜRKİYE KARŞITI NEDEN FETÖCÜ DESTEKLERTERÖRÜ DESTEKLERTÜRKÜ BASKI ALTINDA TUTMAKGÜÇSÜZ KILMAK İSLAMİ UYUTMAK İÇİNÇABA VE YÜKSEK MİKTAR PARA HARCAYACAK KÜFÜR BUSEN BU SAFTAN SANAYNI TEZGAH PEŞİNDESİN
  • sukrusukru7 sa önce
    Namussuz bir düzen kurmuşlardı.İmam hatip liselilerin anasının ak sütü gibi helal puanlarını makaslayıp sonrada imam hatip liseleri başarısız. çocuklarınızı bu okullara göndermeyin diyecek kadar çukurlaşıyorlardı.
  • ASLAN AYANOĞLUASLAN AYANOĞLU5 sa önce
    ASPARAGAS ,SORULARIN BİR ŞEKİLDE BAZI YERLERE ULAŞTIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM FETÖ HALA BİTMEMİŞ
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu4 sa önce
    İstisnalar kaideyi bozmaz.Genele bakın.
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