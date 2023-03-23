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Medya İmam-Hatipli Ahmet Hakan'a “Aboooo” dedirten gelişme! "Düşünmek bile istemiyorum" deyip duyurdu
Medya

İmam-Hatipli Ahmet Hakan'a “Aboooo” dedirten gelişme! "Düşünmek bile istemiyorum" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-23 10:28:00 -
İmam-Hatipli Ahmet Hakan'a "Aboooo" dedirten gelişme! "Düşünmek bile istemiyorum" deyip duyurdu

Ahmet Hakan, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bazı öğrencilerin Nazi selamı vermesi üzerine İmam-Hatipli bir arkadaşının kendisine "Bu olay, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde değil de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’nde yaşansaydı ne olurdu" diye sorduğunu belirtti.

Ahmet Hakan, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bazı öğrencilerin Nazi selamı vermesi üzerine İmam-Hatipli bir arkadaşının kendisine "Bu olay, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde değil de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’nde yaşansaydı ne olurdu" diye sorduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında, arkadaşına verdiği cevabı şöyle aktardı: 

"İmam-Hatipli bir arkadaşım şöyle bir şey dedi!

Dedi ki:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bazı öğrenciler NAZİ selamı verdiler. Arkadaş, ne olur iki dakika düşün. Sadece iki dakika. Bu olay, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde değil de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’nde yaşansaydı... Ne olurdu?”

*

Ayşenur Abla’nın bu konuyu nasıl ele alacağını, sosyal medyada nasıl bir fırtına kopacağını, muhalif gazetelerde nasıl manşetler atılacağını, imam-hatiplerin nasıl bir genellemeye kurban gideceğini falan getirdim aklıma.

*

“Aboooo” dedim ve ekledim:

“Düşünmek bile istemiyorum.” "

 

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Yorumlar

Ahmet

Gelinen bu durumun sorumlusu Güzel Dinlerini gelenek ve çıkarları ile çarpıtan Müslümanlardır. Ne kadar düzgün ahlaklı çalışkan iyi bir insan diye gıpta ile bakılacak Müslümanlar olsak, ayşegül fatmagül gibi kudurmuş kafirler değil ama meyli olanlar Dine katılırdı..

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