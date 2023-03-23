İmam-Hatipli Ahmet Hakan'a “Aboooo” dedirten gelişme! "Düşünmek bile istemiyorum" deyip duyurdu

Ahmet Hakan, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bazı öğrencilerin Nazi selamı vermesi üzerine İmam-Hatipli bir arkadaşının kendisine "Bu olay, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde değil de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’nde yaşansaydı ne olurdu" diye sorduğunu belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında, arkadaşına verdiği cevabı şöyle aktardı:

"İmam-Hatipli bir arkadaşım şöyle bir şey dedi!

Dedi ki:

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“Üsküdar Amerikan Lisesi’nde bazı öğrenciler NAZİ selamı verdiler. Arkadaş, ne olur iki dakika düşün. Sadece iki dakika. Bu olay, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde değil de Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’nde yaşansaydı... Ne olurdu?”

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Ayşenur Abla’nın bu konuyu nasıl ele alacağını, sosyal medyada nasıl bir fırtına kopacağını, muhalif gazetelerde nasıl manşetler atılacağını, imam-hatiplerin nasıl bir genellemeye kurban gideceğini falan getirdim aklıma.

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“Aboooo” dedim ve ekledim:

“Düşünmek bile istemiyorum.” "