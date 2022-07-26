İmam hatipleri karalarken yanlışlıkla övdüler

Sadettin Saran'ın fen liselerinin azaltılıp imam hatiplerin artırıldığını ileri sürerek eğitim sisteminin giderek kötüleştiğini savunması, muhaliflerin imam hatip düşmanlığını yine hortlattı.

Dini tüm kurumlara karşı üst düzey hazımsızlık duyan muhalifler, imam hatip liselerine karşı aslı astarı olmayan haberler üretmeye başladı.

2002 öncesinde 200 civarı fen lisesi varken, AK Parti döneminde bu sayının 500'ün üstüne çıktığı gerçeğini gizleyerek sadece imam hatip açıldığını ileri süren muhalifler, imam hatip liselerinde öğrenci kalmadığını ancak okul sayısının arttığını iddia etti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu gündemi yorumladı.

Programda muhaliflerin bu algı oyunu da masaya yatırıldı.

Birgün paçavrasının yayınladığı haberde, imam hatip orta okullarından mezun olan öğrencilerin imam hatip liselerine değil fen liselerine gitmeyi tercih ettiği belirtildi.

Konuya dair Karahasanoğlu, "İşin gerçeği ne? İmam hatip orta okulları biraz daha yaygın, liseleri biraz daha az. Dolayısıyla imam hatip orta okulundan mezun olan her öğrenci kendisine yakın bir alanda imam hatip lisesi bulamadığı için başka liseleri de tercih ediyorlar" dedi.

Murat Alan ise, "Başka lise de tercih edebilir. Orta okulda dini eğitimimi aldım, şimdi fen lisesine gideceğim, diyebilir. Aslında bu zihniyet şunu söylüyor, lisede de bunu tercih etmeliydi. İmam hatipler görüyorsunuz, ilahiyatları tercih etmiyorlar, onlar bile ilahiyatlara gitmiyorlar, diyecekler." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, "İmam hatip orta okulundan çıkan birinin fen lisesine gitmesi, Türkiye'de özgürlük olduğunu gösterir. Kardeşim, fen lisesi sayısı artırılıyor mu? Artırılıyor. Üniversite düzeyine tıp fakülteleri artırılıyor mu, artırılıyor. Ama birileri diyor ki bu ülkede hukuk kalmadı. Hukuku bitirmek istiyorsanız bir ülkede hukuk fakültelerini azaltmanız lazım, artırmanız değil. Eğer bir ülkede pozitif ilime verilen değeri azaltmak istiyorsanız, tıp fakültelerini artırmanız değil, azaltmanız gerekir. Bu iktidarı bir yandan tıp fakültelerini, hukuk fakültelerini artırmakla suçlayanlar, diğer taraftan da hukukun bittiğini iddia ediyorlar. Benim nezdimde imam hatip orta okulunu bitiren öğrenciler, orada temel bilgileri almışlarsa fen lisesine puanı yetiyorsa gidebilir." diye konuştu.

Murat Alan, muhalif medyanın istemeden İHL'leri övdüğünü belirterek, "Geçen senelerde ne diyorlardı, imam hatiplerin başarı yüzdesi çok düşük, diyorlardı. Şimdi de, fen lisesini tercih ediyorlar, diyorlar. Demek ki başarı yüzdesi artmış." dedi.