İmam hatip okullarını hedef almıştı! Ahmet Hakan'dan Sadettin Saran'a ilginç tavsiye

İmam hatip okulları, pozitif bilimler alanında defalarca başarı gösterip, diğer liseler ile yarıştıkları sınavlarda şampiyonluklar elde ederken, adı gayr-i meşru ilişkileri ile gündemden düşmeyen Sadettin Saran, alışılagelen CHP zihniyeti ile imam hatip okullarını hedef almıştı. Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında Saran'a ilginç bir tavsiyede bulunarak şunları kaydetti:

"Eğitimde A’dan Z’ye reform istemiş Saadettin Saran.

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AK Parti iktidarında gelmiş geçmiş bütün milli eğitim bakanları, göreve geldiklerinde ilk iş olarak “A’dan Z’ye reform yapıyoruz” diyerek reform paketleri açıklamışlardı.

Bunun tek istisnası: Şu anki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’dir.

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Ben şunu bilir, şunu söylerim: A’dan Z’ye reform girişimleri, eğitimdeki sorunlara çözüm getirmedi. Bu açıdan Bakan Özer, doğru yolda. Saadettin Saran’a Bakan Özer’le bir temas kurup görüş alışverişinde bulunmasını hararetle tavsiye ederim. Tabii amacı muhalif kesimden alkış almak değil de yapıcı bir tutum içine girmekse."