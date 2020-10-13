İmam hatip okulları 108 yaşında

Osmanlının son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının 108. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen programla kutlandı - ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal: - "Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler katetmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir" - İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği Başkanı Habip Bozkurt: - "Tarihinden aldığı ilham ve kavuştuğu imkanlar sayesinde güzide eğitim kurumları olan imam hatip okulları geleceğimizi şekillendirirken her daim ülkemizin yoluna ışık tutmaya devam edecektir" - Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Başkanı Mehmet Kamil Berse: - "Bütün dünya, Türkiye’ye ve bu okullardan yetişen gençlere bakmaktadır. Onun için sorumluluğumuz büyüktür. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız"