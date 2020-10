İmam hatip okulları 108 yaşında

İSTANBUL (AA) - Osmanlının son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının açılışının 108. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da bir program düzenlendi."İmam Hatipler Haftası Özel Programı", 13 Ekim 1951'de Türkiye'nin 7 şehrinde yeniden açılan okullardan biri olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (İstanbul İmam Hatip Lisesi) gerçekleştirildi.Programda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, imam hatip liselerinin Türkiye'deki serüvenini sürekli gündemde tutmanın kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.İstanbul İmam Hatip ile birlikte 7 imam hatiple başlayan bu serüvenin 69 yıldır halen mücadeleyle devam ettiğini belirten Çal, "Bu serüvene baktığımızda Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler katetmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir. İlk evreden sonra ikinci evrede imam hatiplerin önündeki engeller kaldırılarak her tür mesleğe yöneldiği dönemde Türkiye’de çok değerli pozisyonlar elde etmişlerdir. Üçüncü evrede bir marka olarak imam hatipler, dünyaya yön veren bir yapıya dönüşmüştür. 1 milyon 400 bin öğrencisi, 5 bin 200 imam hatip lisesiyle herkesin çok kolayca ulaşabileceği yapıyı barındırmaktadır." diye konuştu.Kamber Çal, 1951 yılında başlayan bu serüvenin Türkiye'nin geleceğine yön verdiği gibi gelecekte de yön vereceğine inandıklarını ifade ederek, bu okulların dünya Müslüman'larına örnek teşkil eden bir eğitime devam ettiğini kaydetti.İmam hatip okularının bugün eğitim alanındaki başarılı sonuçlarıyla her alana katkı sağlayan, insan kaynağıyla geleceğe ümitle baktığına dikkati çeken Çal, şöyle devam etti:"İmam hatiplerimiz proje okullarıyla, akademik başarıda artık Türkiye’ye örneklik teşkil eden bir yapıyı temsil etmektedir. 9 ayrı dilde eğitim veren hazırlık dil okullarımızla imam hatiplerimiz geleceğin ihtiyaçlarına karşılık vermektedir. Spor okullarında imam hatiplerimiz spor dünyasına katkı sunmaktadır. Sanat okullarında sanata katkı sağlamaktadır. Mahalle okullarımız topluma dindar nesil yetiştiren yapısıyla hizmetlerine devam etmektedir. Eğer imam hatiplerimiz tekrar engellenmezse Türkiye’ye yön verir halde çalışmalarına devam etmektedir. Bizler ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak Türkiyenin her ili ve ilçesinde örgütlenmiş bir STK olarak imam hatiplerin her daim yanındayız. Gençlerimizin eğitim almasına kimsenin engel olmasına müsade etmeyeceğiz. Türkiye’nin ihraç ettiği bir marka olarak imam hatipler geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir."İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli de okulun ilk müdürü Celaleddin Ökten liderliğinde başlatılan ve dönemin başbakanı Adnan Menderes ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin onaylarıyla açılan imam hatip okullarının bugün toplumun merkezinde olan ve toplumu ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirdiğini söyledi."Bir imam hatipli olarak ben bu okullarda hocalarımızdan imanı öğrendim" diyen Kefeli, şu ifadeleri kullandı:"Mehmet Akifleri öğrendim. Buralarda biz hocalarımızdan Rabbimize kulluk etmeyi öğrendik, hocalarımızdan ahlakı, edebi, saygıyı öğrendik. Burada biz çalışkanlığı öğrendik, başarıya giden yolda hocalarımızı örnek alarak tutkuyu öğrendik. İnançla hedefe kilitlenmeyi öğrendik, başarıya yürümeyi öğrendik. Biz hocalarımızdan burada stratejiyi öğrendik, güzel yolları öğrendik. Toplumumuzu daha ileriye taşımak için neler yapabileceğimizi öğrendik. Engelleri nasıl aşmamız gerektiğini öğrendik. Ben sorunları gelişme fırsatı olarak görürüm diyen hocalardan çalışmayı, azmi öğrendik. Büyüklerine saygı duyarak küçüklere sevgiyi, merhameti öğrendik. "- "Öğrencilerimize her türlü desteği vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz"İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği (İSTİMDER) Başkanı Habip Bozkurt ise tarihin gördüğü en büyük azim ve kararlılıkla ortaya konan bu kurumların toplumun vicdanı olarak tecessüm ettiğini belirtti.Bugün vicdanlarını sesine kulak vererek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda mücadele ettiklerini dile getiren Bozkurt, "İslam’la yoğrulan bu toprakların samimiyet ve ferasetini devam ettirmek için tüm aşırılıklardan uzak durup Hz. Peygamberin bize tavsiye ettiği hattı vasat üzere olmak, her şartta Müslüman izzetini muhafaza etmek boynumuzun borcudur. Tarihinden aldığı ilham ve kavuştuğu imkanlar sayesinde güzide eğitim kurumları olan imam hatip okulları geleceğimizi şekillendirirken her daim ülkemizin yoluna ışık tutmaya devam edecektir. Biz de geleceği imar edecek öğrencilerimize her türlü desteği vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Başkanı Mehmet Kamil Berse de kendisinin 46 yıl önce bu okuldan mezun olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:"Benim gibi binlerce kişi mezun oldu. Hepsinde Celal hocamızın hatırı ve emeği vardır. Müslüman Türklerin, Müslümanlıklarını yaşatmak için kurulmuştu bu okullar. 69 yılda çok şeyler yaşandı. Biz bütün bunları bu okulların kapatılması konusunda yaşananların bir daha yaşatılmaması için Allah’a dua ediyoruz ve çok çalışmamız gerektiğini söylüyoruz. Celal hocamızın mücadelesi bize örnek olmalı ve yapacağımız her işte bu mücadelenin izinde olmalıyız. Bugün birçok konuda önder kişilerimiz var, devletin önemli kurumlarının başında bu okullardan mezun arkadaşlarımız var. Biz Müslüman Türklerin temsilcisiyiz. Bütün dünya, Türkiye’ye ve bu okullardan yetişen gençlere bakmaktadır. Onun için sorumluluğumuz büyüktür. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bizim kapılar güzelliğe, iyiliğe, ilime, adalete, hakkaniyete açılır. Vatan millet duygusunu yüceltmek için açılır. Bu kapıdan giren iyi bir mümin iyi bir vatansever olarak çıkar. Bütün yaptıklarımız bu okulların bu ülkeye ve İslam’a hizmet için yapması gerekenlerdir. Rabbim hepimizi hizmete dahil eylesin."Koronavirüs nedeniyle öğretmen, öğrenci ve velilerin davet edilmediği program, birçok sosyal medya kanalından canlı yayınlandı.