İmam Hatip öğrencisinden duygulandıran hareket! Bilgisayar için biriktirdiği parasını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7,6 ve 7,7 şiddetindeki depremin etkilediği 10 ile Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağarken, beraberinde duygulandıran gelişmeler de yaşanıyor.

Kimi analar şehit evladının hiç giymediği kıyafetlerini, kimi vatandaşlar ise umreye gitmek için biriktirdiği parasını bağışlarken, Manisalı İmam Hatip öğrencisi Zehra Yıldırım da bilgisayar almak için iki yıldır biriktirdiği 2 bin 350 lirasını depremzedelere bağışladı.

'Depremzedelere çok üzüldüm'

Manisa Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Yıldırım, göz yaşartan bağışını şu sözlerle anlattı:

Ben, küçüklüğümden beri ailemin böyle durumlarda yaptığı bağışlara şahit oluyordum. Depremden sonra da hemen ‘ne yapabiliriz’ diye konuşmaya başladık. İnsanların kefensiz defnedildiğini duyunca, dayımlar kefen almaya gittiler. Ben de "İnsanlar perişan halde. Kefenleri bile yok" diyerek çok fazla üzüldüm ve 2 yıldır bilgisayar almak için biriktirdiğim paraları depremzedelere göndermeye karar verdim. Allah milletimizi bir daha böyle bir felaketle karşılaştırmasın.