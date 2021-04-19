İmam Hatip mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler'in cezası kesildi!
Bir televizyon programındaki imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Son dakika haberine göre Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.