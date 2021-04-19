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Ekonomi İmam Hatip mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler'in cezası kesildi!
Ekonomi

İmam Hatip mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler'in cezası kesildi!

Bir televizyon programındaki imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Son dakika haberine göre Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 11:39:00 - 2021-04-19 12:04:52
İmam Hatip mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler'in cezası kesildi!

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Yorumlar

fırsat bulsalar milleti kendi öz vatanında bir kaşık suda boğacak, köleleştirecek, efendilik yapacak kadar gözü dönmüş eski vesayetçi darbeci zihniyetin

.......cezalar artırılmalı pişman edip caydıracak kadar olmalı, idam ve vatandaşlıktan çıkarma cezaları getirilmeli
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Gerçek Analiz

Çok yazık Mütercimler bey efendiye. Çok daha önemli konulara dikkat çekmesi beklenirdi kendisinden. O ise at gözlüğünü şok sevdiğini ispatlamakla meşgul etti kendisini. Ve sorsanız büyük bir ihtimalle bunu büyük bir meziyet ve enine boyuna dolgunca bir Atatürkçülük olarak ifade edecektir. Dedim ya, çok yazık. Bu kadar da safını belli etme yarışına aşık olmak da neyin nesi?!?!?!?!?!
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