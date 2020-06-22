İmam Hatip Lisesine gitmek için kaç puan gerekir? İmam Hatip lisesi puanları

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Öğrenciler bu yıl sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken Bakanlık, bu sene okul sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkardı. LGS sınavına giren öğrenciler lise taban puanlarını merak etmeye başladı. Özellikle de İmam Hatip Lisesi’ne gitmek isteyen öğrenciler İmam Hatip lisesine kaç puanla girilir? İmam Hatip Lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini merak etmeye başladı. İşte İmam Hatip lisesi puanları.

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