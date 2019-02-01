ÖSYM Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Aygün: "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak. 2019 yılında ilk defa ÖABT uygulanacak "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşları için hazırlanan örnek soruların da ÖSYM'nin internet sayfasında yayınladıklarını sözlerine ekledi. İşte İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği örnek soruları

ÖSYM KPSS 2019 sınav takvimi

2019 KPSS başvuru tarihleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgiler kurum tarafından yayınlandı. 2019 KPSS başvuru tarihleri, sınavları, sınav sonuçları açıklanma tarihi. Genel Yetenek - Genel Kültür 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019. Alan Bilgisi 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) - 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum). Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019. 2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir gün içerisinde açıklanacak. ÖSYM sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.

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