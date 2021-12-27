İmam, camiye giderken öldürüldü

Münübe Yılmaz

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'daki Budist idareye ve kraliyete rağmen Müslüman çoğunluğa sahip dört idari bölgeden biri olan Patani’de Müslümanlara yönelik saldırılar hız kazandı. Seçme ve seçilme hakkı bile bulunmayan Malay Müslümanlarının yaşadığı ve nüfusunun yaklaşık yüzde 95'i Müslüman olan Patani’de, bir cami imamı vurularak öldürüldü. İmamın, Sai Buri'de dün gece motosikletini sürerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırganın hâlâ yakalanamadığı ifade edilirken, Tayland'ın atadığı Budist valilerce yönetilen Patani’nin polis teşkilatı, “Abdulloh Walor adındaki imam, namaz kılmak için motosikletiyle camiye giderken Tambon Tro Bon'daki Moo 5 köyündeki evinin önünde başından ve karnından vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” açıklamasını yaptı.

Tayland yönetimi, Patani’de binlerce askerini tutuyor

Tayland yönetimi, Patani’de binlerce askerini bulundurarak Müslümanları baskı altında tutmaya çalışıyor. Patani Müslümanları ise, kısıtlı imkanlarla kurdukları büyük çoğunluğu ahşap yapılardan oluşan medreselerde çocuklarına İslami ilimleri öğretmeye gayret ediyor.