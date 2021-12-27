  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Helalleşme yolculuğu diyenler küfürleşme yarışına girdiler! Özkoç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal ifadeler!

Otopsiler incelendi! '230 güne kadar...'

Polis Türk düğününe korona baskını yaptı! Damadın seçtiği 50 kişi eve gönderildi

ABD'yi kızdıracak iddia! Rusya'dan "S-400" ve "Su-35" alacaklar

Akşener'in 'seçim' açıklaması kahkaha attırdı

CHP'li Eren Erdem'den provokasyon! Halkı devlete karşı kışkırttı

CHP'li İBB'nin 'terör iltisaklı' çalışanlarına teftiş, Mansur Yavaş'ı da telaşlandırdı! Madem 'asılsız' bu telaşınız neden?

Bir Pitbull vahşeti daha! Minik çocuğun yanağını ve kulağını kopardı

52 gün yoğun bakımda kaldı! O gencin 'aşı' pişmanlığı

Azerbaycan'dan sert tepki: Fransız adayı kara listeye aldık!
Dünya İmam, camiye giderken öldürüldü
Dünya

İmam, camiye giderken öldürüldü

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'daki Budist idareye ve kraliyete rağmen Müslüman çoğunluğa sahip dört idari bölgeden biri olan Patani’de, bir imam, motosikletiyle camiye giderken vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:17:00 -
İmam, camiye giderken öldürüldü

Münübe Yılmaz

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'daki Budist idareye ve kraliyete rağmen Müslüman çoğunluğa sahip dört idari bölgeden biri olan Patani’de Müslümanlara yönelik saldırılar hız kazandı. Seçme ve seçilme hakkı bile bulunmayan Malay Müslümanlarının yaşadığı ve nüfusunun yaklaşık yüzde 95'i Müslüman olan Patani’de, bir cami imamı vurularak öldürüldü. İmamın, Sai Buri'de dün gece motosikletini sürerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırganın hâlâ yakalanamadığı ifade edilirken, Tayland'ın atadığı Budist valilerce yönetilen Patani’nin polis teşkilatı, “Abdulloh Walor adındaki imam, namaz kılmak için motosikletiyle camiye giderken Tambon Tro Bon'daki Moo 5 köyündeki evinin önünde başından ve karnından vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” açıklamasını yaptı. 

Tayland yönetimi, Patani’de binlerce askerini tutuyor

Tayland yönetimi, Patani’de binlerce askerini bulundurarak Müslümanları baskı altında tutmaya çalışıyor. Patani Müslümanları ise, kısıtlı imkanlarla kurdukları büyük çoğunluğu ahşap yapılardan oluşan medreselerde çocuklarına İslami ilimleri öğretmeye gayret ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay