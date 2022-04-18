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Ekonomi İmam alımları ne zaman? Ali Erbaş diyanet alımları son durum
Ekonomi

İmam alımları ne zaman? Ali Erbaş diyanet alımları son durum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, personel atamalarına iliştin açıklamalarda bulundu. Peki, imam alımları ne zaman? Diyanet kaç personel alımı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-18 23:33:00 -
İmam alımları ne zaman? Ali Erbaş diyanet alımları son durum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, personel alımı hakkında merak edilenlere cevap verdi. Peki, diyanet personel alımı ne zaman?

İmam alımları ne zaman? Ali Erbaş diyanet alımları son durum

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, VAV TV'ye konuştu. Personel alımına ilişkin olarak Erbaş, "Şu an itibariyle yaklaşık 10 bin imama ihtiyacımız var. Bir o kadar Kur'an kursu öğretmenine ve bir miktar müezzine ihtiyacımız var. Devletin verdiği kadrolar ne kadarsa o kadar kadro ilan ediyoruz. Son olarak 5 bin 600 imam aldık. Alacağımız kişi sayısının 3 katını mülakata çağırıyoruz, ve onların arasından seçiyoruz. Yedek kontenjan yok ne yazık ki ama ihtiyacımız olduğu için cumhurbaşkanlığından yeniden kadro istedik. Kardeşlerimiz yeni sınavlara hazır olsunlar" dedi.

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