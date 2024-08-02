İmam ağlayarak dua etti! Haniye'nin cenazesinde duygulandıran görüntüler
Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Cenazede imam, gözyaşları içinde dua ederken, katılımcılar da bu anlara tanıklık etti.
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrası başkent Tahran'da gerçekleştirilen suikastle şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye Katar’da son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cenaze namazı kılındı.
İMAM AĞLAYARAK DUA ETTİ
Arap ve İslam dünyasından çok sayıda liderin katıldığı Doha'daki törende duygu dolu anlar yaşandı. Haniye'nin cenaze namazını kıldıran imam ağlayarak Haniye için dua ederken "Resûlullah'a komşu ol" dedi. Cenaze namazının imamı ümmete de sabır temenni etti.
Cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal konuşurken cenazeye katılanlar da gözyaşlarını tutamadı. Katar'dan ebedi istirahatgahına uğurlanan Haniye'nin tabutunun geçişi esnasında ise camide tekbir sesleri yankılandı.
Çok sayıda liderin katıldığı cenaze törenine gazetecilerin alınmaması da dikkat çekti.
KATAR EMİRİ DE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Haniye'nin cenaze töreninde sevenlerinin yanı sıra liderler de duygu dolu anlar yaşadı. Törene katılan isimlerden biri olan Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani cenaze namazında çok duygulanarak gözyaşı döktü. Katar Emiri o anlarda dua etmeyi de unutmadı.
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