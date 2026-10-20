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Kobi İmalat sektöründeki işletmelere çağrı! KOSGEB desteği için son gün 31 Ekim
Kobi

İmalat sektöründeki işletmelere çağrı! KOSGEB desteği için son gün 31 Ekim

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İmalat sektöründeki işletmelere çağrı! KOSGEB desteği için son gün 31 Ekim

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imalat sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmeleri KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı’nın 2026/2 dönemi çağrısından yararlanmaya davet etti.

Aydın’da üretim yapan esnaf ve işletmelere istihdamı korumaya yönelik destek programı için çağrı yapıldı Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, imalat sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmeleri KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı’nın 2026/2 dönemi çağrısını değerlendirmeye davet etti. Künkcü, son başvuru tarihinin 31 Ekim 2026 olduğunu belirtti.

 

AYESOB Başkanı Künkcü, üretimin devamlılığı ve mevcut istihdamın korunması açısından destek programlarının önemine dikkat çekerek, Aydın’daki işletmelerin kendilerine sunulan imkânlardan yararlanmasını istediklerini ifade etti.

KOSGEB tarafından yürütülen programın imalat sanayisindeki işletmelere yönelik olduğunu belirten Künkcü, "Üreten, istihdam sağlayan ve şehrimizin ekonomisine katkı sunan esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesini önemsiyoruz. İstihdamı Koruma Destek Programı, işletmelerimizin mevcut istihdamını korumasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Aydın’da imalat sektöründe faaliyet gösteren ve gerekli şartları taşıyan esnaf ve işletmelerimizi bu çağrıyı değerlendirmeye davet ediyoruz" dedi.

 

“Esnafımızın yararlanabileceği destekleri takip etmesi önemli”

Programın işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve sektörün dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini kaydeden Künkcü, şöyle devam etti:

"Esnafımızın üretimini sürdürebilmesi, çalışanlarının istihdamını koruyabilmesi ve ekonomik gücünü artırabilmesi şehrimiz açısından büyük önem taşıyor. Her işletmenin ayakta kalması, aynı zamanda o işletmeden geçimini sağlayan ailelerin de geleceğine katkı sunuyor. Bu nedenle esnafımızın yararlanabileceği destekleri takip etmesini ve başvuru şartlarını incelemesini önemsiyoruz."

 

Destek programına ilişkin bilgilendirmenin ilgili odalara gönderildiğini belirten Künkcü, "Birliğimiz aracılığıyla odalarımıza gerekli duyuruyu yaptık. Programdan yararlanabilecek üyelerimizin bilgilendirilmesi için çağrıya ilişkin dokümanların ve bilgilerin kendilerine ulaştırılmasını istedik. Amacımız, destek kapsamındaki esnaf ve sanatkârlarımızın bu imkândan haberdar olmasıdır" ifadelerini kullandı.

 

Başvuru takvimine dikkat çeken Künkcü, "Programın 2026/2 dönemi için son başvuru tarihi 31 Ekim 2026’dır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerimizin başvuru ve uygulama esaslarını inceleyerek süreci zamanında tamamlamaları önem taşıyor. AYESOB olarak esnafımızı ilgilendiren destekleri duyurmaya ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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