Ronaldo'nun cezası belli oldu
Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği belirtilen Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.
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Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği belirtilen Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Danimarka karşılaşması öncesinde teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kampından izinsiz ayrıldığı belirtildi.
Yaşananların ardından Ronaldo'nun milli takım kariyerini tamamen sonlandırmadığını ifade ettiği aktarıldı.
Portekizli yıldızın yeniden milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 234 karşılaşmada görev yaptı ve 146 gol kaydetti.
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