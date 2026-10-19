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Ronaldo'nun cezası belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ronaldo'nun cezası belli oldu

Portekiz Milli Takımı kampını izinsiz terk ettiği belirtilen Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu.

#1
Foto - Ronaldo'nun cezası belli oldu

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Danimarka karşılaşması öncesinde teknik heyetle yaşadığı anlaşmazlığın ardından milli takım kampından izinsiz ayrıldığı belirtildi.

#2
Foto - Ronaldo'nun cezası belli oldu

Yaşananların ardından Ronaldo'nun milli takım kariyerini tamamen sonlandırmadığını ifade ettiği aktarıldı.

#3
Foto - Ronaldo'nun cezası belli oldu

Portekizli yıldızın yeniden milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

#4
Foto - Ronaldo'nun cezası belli oldu

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 234 karşılaşmada görev yaptı ve 146 gol kaydetti.

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