İmalat sektöründe çalışan sayısı artıyor

İmalat sektöründe firma ve çalışan sayısı, son 10 yılda düzenli artış gösterdi. 2011’de 103 bin 193 olan firma sayısı, 2015’te 107 bin 794’e ve 2019’da 129 bin 400’e ulaştı.

Rakamlar umut verici

Salgının etkili olduğu 2020’de de şirket adedi yüzde 8 artarak 139 bin 819’a çıktı. 2011-2020 döneminde de imalat sektöründe faaliyet gösteren şirket adedi yüzde 35.5 oranında arttı.

İstihdama olumlu etki

Firma sayısında görülen artış istihdama olumlu etki etti. 2011’de 2 milyon 561 bin 47 olan imalat sektöründe çalışan sayısı, 2015’te 3 milyon 150 bin 874’e, 2019’da 3 milyon 419 bin 69’a, 2020’de ise 3 milyon 636 bin 217’ye vardı. 2011-2020 döneminde de çalışan sayısı yüzde 42 oranında arttı.

Çoğu mikro ölçekli

İmalat sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin büyük bölümü mikro ölçekli. Bunu rakamlar da teyit ediyor. 2020 verilerine göre sektörde 88 bin 779 mikro ölçekli, 36 bin 160 küçük ölçekli, 11 bin 698 orta ölçekli ve 3 bin 182 büyük ölçekli şirket bulunuyordu.

Firmaların 114 bin 176’sı limitet şirket, 25 bin 4’ü anonim şirket, 340’ı kooperatifti.