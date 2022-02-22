İmaj tazeleme girişimi! Akit maskesini indirdi Sözcü yıkamaya aldı

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CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen rezillikleri aylardır ortaya çıkaran Akit’in yayınları, CHP cephesini harekete geçirdi. CHP’nin arka bahçesi Sözcü, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i aklamak için tam sayfa haberini yaptı. Seçer’i öve öve bitiremeyen Sözcü, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni, “Demokrasinin beşiği” gibi göstermeye çalıştı.

Sözcü’nün haberi şöyle:

Mersin’deki rezillikler

Akit, aylardır Mersin’deki pislikleri gün yüzüne çıkarıyor.

Daha önce işçi kıyımı, ihale usulsüzlükleri ve kaçak su kullanımı ile gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, daha önce kendi eliyle “başarı” ödülü verdiği belediye çalışanını 3 ay sonra işten attırdığı ortaya çıktı. Yaşanan rezalet, CHP’nin liyakata değil, yandaşlığa baktığını gözler önüne serdi.

'Fakire fukaraya bakmam lazım' diyerek belediye için 250 milyon TL’lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara yılbaşı öncesi şarap ve çerez dağıttı.

Denize nazır, milyonluk Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumunda ve bahçe sulamasında su sayacını devre dışı bırakarak kaçak su kullandığını belgelediğimiz CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su hırsızlığı rezaletini kabul etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ve akrabalarının yaşadığı denize nazır, milyonluk Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumunda ve bahçe sulamasında su sayacının devre dışı bırakılarak kaçak su kullanıldığı iddiası sonrası CHP’li yöneticiler sessizliğe büründü.

Daha önce kayıp çanta ve il haritası ihalesi skandallarını ifşa ettiğimiz CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, 8 ihaleyi adrese teslim bir şekilde aynı kişiye verdiği ortaya çıktı.

Vahap Seçer’in başkan olduğu belediyede “bankamatikçi” rezaleti de patlak verdi. CHP Mersin il ve ilçe teşkilatlarında görevli çok sayıda partilinin, belediyenin kritik birimlerinde istihdam edildikleri ortaya çıktı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say, "CHP’nin “gizli seçilmişi” Vahap!" başlığıyla, skandalları bitmek bilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le ilgili gerçekleri ortaya dökmüştü.