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Siyaset İmaj tazeleme girişimi! Akit maskesini indirdi Sözcü yıkamaya aldı
Siyaset

İmaj tazeleme girişimi! Akit maskesini indirdi Sözcü yıkamaya aldı

CHP yandaşı Sözcü, adrese teslim ihalelerle yandaşlara çalışmak, kaçak su kullanmak ve belediyeye partilileri doldurmak gibi birçok skandalla gündemden düşmeyen CHP’li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’i aklamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 12:37:00 - 2022-02-22 12:45:26
İmaj tazeleme girişimi! Akit maskesini indirdi Sözcü yıkamaya aldı

 yeniakit.com.tr 

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen rezillikleri aylardır ortaya çıkaran Akit’in yayınları, CHP cephesini harekete geçirdi. CHP’nin arka bahçesi Sözcü, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i aklamak için tam sayfa haberini yaptı. Seçer’i öve öve bitiremeyen Sözcü, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni, “Demokrasinin beşiği” gibi göstermeye çalıştı.

Sözcü’nün haberi şöyle:

Mersin’deki rezillikler

Akit, aylardır Mersin’deki pislikleri gün yüzüne çıkarıyor.

Daha önce işçi kıyımı, ihale usulsüzlükleri ve kaçak su kullanımı ile gündeme gelen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, daha önce kendi eliyle “başarı” ödülü verdiği belediye çalışanını 3 ay sonra işten attırdığı ortaya çıktı. Yaşanan rezalet, CHP’nin liyakata değil, yandaşlığa baktığını gözler önüne serdi.

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