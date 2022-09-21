İlyas Salman'dan 'Öldü' haberine ilginç cevap
İlyas Salman, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında öldüğüne yönelik çıkan haberlere ilişkin verdiği cevapta, 'Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle' dedi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan İlyas Salman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Öldüğü yönünde haberler çıktı
Salman, Twitter'da öldüğüne yönelik haberler dolaşmasının ve bu haberlere çok sayıda yorum yapılmasının ardından kendisini tutamadı.
"Cebeci mezarlığında yer bırakmadım"
Salman, öldüğüne dair habere , "Çok iyi adamdım, yattığım yer incitmesin. Yalnız Cebeci Mezarlığı'nda yer bırakmadım yeminle" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: