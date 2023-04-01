İlyas Salman TKP'den aday oldu! Yeşilçam artığının vaadi: Halkın soytarısı olacağım

Milli ve manevi değerlere düşmanlığıyla gündeme gelen Yeşilçam artığı İlyas Salman, TKP'den İstanbul Milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

Salman'ın adaylığına ilişkin açıklaması, TKP'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Sözlerine, "Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır." ifadeleriyle başlayıp, önce seçmene hakaret eden Salman, ardından "halk soytarısı" olacağını vadetti.

"Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!"

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