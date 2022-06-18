İltihaplı eklem ağrılarına son!

Bu yöntemle Limon ve Ballı Maydonoz karışımını içtiğinizde Sonuçlara İnanamayacaksınız

İnsanlar onu genellikle garnitür olarak kullanır, ancak bir çok insanın var olduğunu bilmediği bir çok tıbbi özelliği vardır. Maydonoz popüler otlardan biridir. Genel sağlığınız için son derece yararlıdır.

Tümörü ve kisti önler

Maydanoz akciğerleri ve karındaki tümörlerin büyüme hızını azaltmada son derece etkili olan miristik adı verilen doğal bir bileşim

Bir araştırma maydanoz yaprağı yağının farelerde tümör büyümesini azaltabileceğini kanıtladı.

Sinir Hasarını Gidermektedir..

Sinir hasarına genellikle nörotoksisite neden olur. Nörotoksisite, ağır metaller veya böcek ilacı gibi zararlı bazı toksik maddelerin neden olduğu beyine veya periferik sinir sistemine hasar anlamına gelir.

Bu toksinler sinir sisteminde bazı sinirleri bozabilecek veya hatta öldürecek şekilde büyük hasara neden olabilir. Sinirler çok önemlidir çünkü beynin ve sinir sisteminin diğer alanlarındaki bilgileri iletmek ve işlemek için şarttır.

Bilim adamları, maydanoz suyunun sinir hasarlarına bağlı semptomları iyileştirmede çok etkili olduğunu ispatlamayı başardılar

İltihaplı eklem ağrılarını Azaltır

İltihaplanma ve düzenli maydanoz tüketimi artrit, gut ve osteoartrite karşı yardımcı olabilir! Maydanoz, yüksek miktarda C vitamini içerir ve vücudunuzdaki CRP (c-reaksiyon protein) seviyelerini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Maydanoz çayı nasıl hazırlanır:

Daha önce de belirttiğimiz gibi maydanozu tüketmenin en basit ve en etkili yolu çayını hazırlamaktır.

İçindekiler:

4 – 5 dal maydanoz dalı

Üç bardak su

Yarım limon

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı :

Suyu kaynatın. Ardından limon ve maydanoz bir bardak veya seçeceğiniz bir kapın içine koyun. Kaynattığınız suyu da kabın içine koyun. 5 dakika dinlenmeye bırakın. Sonunda limon ve maydanozu süzüp bal ekleyin. Şifa niyetine afiyetle tüketin.