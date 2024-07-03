İltihapları kurutuyor, beyin sağlığını destekliyor: Yapın bir de şimdi görün! Şimdi herkes kendisini korusun

Kekik etkili bir şekilde bakterileri yok eder ve zerdeçal astım semptomlarını ve eklem ağrılarını yatıştırır.

Bununla birlikte, bir bitkinin sadece bir tutamını yemeğinize ekleyerek tüm faydalarından yararlanamazsınız. Maksimum pozitif özelliklerini elde etmek için takviyeleri almanız gereken durumlar vardır.

Bitkisel çaylar da iyi bir alternatiftir, ancak aşağıdaki altı bitkiyi, onların tam potansiyelini elde etmek için mutfak dolabınızda hap olarak da saklayıp gerektiğinde kullanabilirsiniz.

Araştırmalar, zencefilin “sabah bulantısı” ve kemoterapi sonrası mide bulantısı durumunda son derece etkili olduğunu göstermiştir ve uzmanlar, “yol tutması” hastalığının önlenmesinde ticari ilaçlardan daha iyi olduğunu bulmuşlardır.

En iyi kullanım şekli ve dozaj: “yol tutması” hastalığını tedavi etmek için, çeyrek gram ile 1 gram arasında bir miktar zencefili kaynar suya ekleyerek demleyebilir ve bunu günde üç kez tüketebilirsiniz.

Ayrıca, yolculuktan yarım saat önceve yolculuğun bitiminden 4 saat önce 500 mg toz haline getirilmiş özütünü alabilirsiniz.

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Uyarı: Hamilelik durumunda, günde 2 gramdan fazla zencefil almayın. Eğer mide ekşimesi çekiyorsanız zencefili gıdalarla birlikte yiyin.

ADAÇAYI’NIN FAYDALARI:

Bu bitki, yüzyıllardır beyin güçlendirici olarak ve boğaz ağrısı durumunda antiseptik olarak kullanılmıştır.

Ayrıca, İngiliz araştırmacılar, İspanyol adaçayı yağı kapsülleri alan kişilerin, bir kelime hatırlama testinde sürekli olarak daha iyi olduklarını bulmuşlardır.

Adaçayı, Alzheimer hastalığı durumunda hafıza kaybı için kullanılan ilaçların hedefi olan aynı enzimi engelleyen bir bileşik içerir.

En iyi form ve dozaj: Alzheimer durumunda veya zinde kalmaya çalışıyorsanız, günde 2-3 kez sıvı ekstraktını 30 damla olarak alın. Boğaz ağrısı durumunda, çok seyreltilmiş bir çözeltisi ile gargara yapın veya adaçayı için.Gargara yapmanız durumunda bir bardak ılık su içinde çözülmüş 10 ila 20 damla sıvı adaçayı ekstraktını kullanabilirsiniz.

Uyarı: Normal dozlarda alındığında risk yoktur. Ancak, uzun süreler boyunca aşırı miktarlarda kullanıldığında, nöbetlere yol açabilir.

SARIMSAĞIN FAYDALARI:

Bu mucizevi ampul, keskin bir tada sahiptir ve kalp için mükemmeldir.

Austin merkezli Texas Botanik Konseyi’nin kurucusu ve icra direktörü Mark Blumenthal’a göre, tüketimi aterosklerozlu hastalarda atardamarlardaki plağı büyük ölçüde düşürüyor.

Mark Blumenthal; “Sarımsak, LDL’yi veya kötü kolesterolü hafifçe düşürür ve iyi tip HDL’yi yükseltir. Aynı zamanda kan basıncını düşürür ve inme olasılığını azaltır, çünkü daha az plak, parçaların arter duvarlarından ayrılıp beyin ya da kalbe girme olasılığının daha az olduğu anlamına gelir. ” demiştir.

En iyi form ve dozaj: Arterlerin sağlığını desteklemek için, günde üç kez 200 ila 300 miligram standart sarımsak tozu alın.

Uyarı: Aspirin veya warfarin (Coumadin) kullanıyorsanız, kanı inceltebileceğinden, sarımsakları takviye olarak almamalısınız.

Maryland, Laurel, TaiSophia Enstitüsü’nde botanik şifa programının bitkisel bölümünün başkanı James Snow, “Aynı sebepten, ameliyattan bir ila iki hafta önce sarımsak almayı bırakın.” Demiştir.

KEKİK’İN FAYDALARI:

Kekik yağı, içerdiği güçlü bileşikler, timol ve karvakrol nedeniyle enfeksiyonlarla savaşır.

Williams, Oregon’daki HerbPharm’da botanik ve düzenleyici işler müdürü olan David Bunting, “Kekiğin gezgin ishali ve giyardiyaz için yararlı olabileceğini, ancak öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonları için kullanıldığını savunuyor.

Öksürük ve soğuk algınlığı gibi kısa süreli, düşük dereceli problemler için en iyisidir, ancak birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetmezseniz veya yüksek ateşler varsa, mutlaka antibiyotik yazması gereken bir hekime başvurmalısınız. ”

En iyi kullanımı ve dozaj: Bu yağın uygunsuz kullanımı, Seattle’daki Bastyr Üniversitesi’nde bir naturopat ve botanik tıp profesörü olan GlenNagel’in önerdiği gibi ağzınızı yakabilir.

Bu nedenle, bu uçucu yağın kekik sıvı özü ile bazı kombinasyonlarını seçmeniz en iyisi olacaktır. Uygun dozlar günde iki kez 20 damla, günde dört kez 30 damla, 4 ons su içinde seyreltilir.

Uyarı: Saf uçucu yağın kullananın ağzının potansiyel yanması dışında hiçbir riski yoktur.

ZERDEÇAL’IN FAYDALARI:

Zerdeçal güçlü bir anti-inflamatuardır ve kireçlenme ve eklem iltihabından kaynaklanan ağrıyı yatıştırır. Tendon iltihabı gibi diğer rahatsızlıklarda inflamasyonu hafifletir ve kardiyovasküler sağlığı artırır.

En iyi form ve dozaj: San Jose, Kaliforniya’da bulunan Ayurvedik bir klinisyen olan ReenitaMalhotra’ya göre, zerdeçalın şifa verici dozunu yiyeceklerden alabilir ve servis başına bir tutam gerekir. Eğer takviye seçerseniz, günde 4 gram zerdeçal almalısınız.

NANE’NİN FAYDALARI:

Nane, kullanabileceğiniz en iyi mide sakinleştirici bitkidir. Her türlü sindirim sorunu durumunda son derece faydalıdır. Bağırsak kaplı kapsüller şeklinde nane yağı, hassas bağırsak sendromu (IBS) tedavisinde mükemmeldir.

Bu kapsüller kaplanır ve mideden geçerler ve doğrudan açıldığı bağırsaklara yapışırlar ve IBS sırasında samanlığa giden kaslar üzerinde spazmı gidericibir etki sağlarlar, bu da ishal ve / veya kabızlık gibi ana semptomlara neden olur.

En iyi form ve dozaj: mide bozulmasını sakinleştirmek için nane çayı için, IBS durumunda, su ile ve yemeklerden önce günde 1-3 kez 0,2 mililitrelik nane esansiyel yağı ile bir kapsül alın.

Uyarı: Bazı durumlarda nane, asit reflüks ve mide ekşimesine yol açabilir. Bu nedenle, herhangi bir belirti görürseniz, kullanmayı bırakın.

Dipnotlar:

Sabah Bulantısı: Gebelikte bulantı, tipik olarak ilk birkaç ayda ortaya çıkar. Adına rağmen, bulantı günün her anında hamile kadınları etkileyebilir.

Ateroskleroz: Damar tıkanıklığı, damar sertleşmesi.

Giyardiyaz: bağırsak iltihabı,Giardialambia adlı parazitlerin sebep olduğu hastalık.

Naturopat: Doğal sağaltımcı.

Kardiyovasküler: Kalp ve damarlara ilişkin.

Asidreflüks: Mide asidinin yeniden doğurulduğu bir durumdur.