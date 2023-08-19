İltihap için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tamı tamına tüm formülü verdi! 1 tanesi bile yaşlanmayı durduruyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu formülü o mesajı açıkladı! Enflamasyon kafa karıştırıcı bir konu olabilir. Belirli bir yaralanmanız olmasa bile vücudunuz iltihap belirteçleri göndermeye devam ettiğinde iltihaplanma kronikleşir. Zamanla, kronik enflamasyona sahip olmak, artrit, kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve hatta belirli kanser türleri gibi ciddi sağlık koşullarına yol açabilir. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bu yöntemler, etkili bir yardımcı oluyor.

İltihaba Doğal Tedavi Yöntemleri

Karabaş otu 1 bardak kaynayan suyu içerisine atın ve demlenmesini bekleyin. Ayrıca demlenen bu sayı günde 1 bardak olacak şekilde tüketin.

Kiraz saplarını 1 bardak suyun içerisinde 5-6 dakika boyunca kaynatın. Kaynama süresi dolduktan sonra süzün ve ılıyınca tüketin. Özellikle günde 1 bardak tüketilmesi de yeterlidir.

Kurutulmuş ısırgan otunu kaynatın ve ılıyınca tüketin. Taze olanı da tüketile bilir.

Melisa bitkisi de sürekli olan iltihap için faydalıdır. Çayı yapılıp tüketilmelidir.

Özellikle öğlene kadar taze kendinizin eve sıkmış olduğu bir çay bardağı nar suyunu tüketin. Bunu mutlaka her gün tazesini yapın ve her gün içmeye dikkat edin. Hemen içmeden birazda ağzınızda gezdirin daha sonra için.

Propolis tüketmekte iltihabın kurumasını sağlamaktadır. Her gün az miktarda düzenli olarak tüketilmesi gerekir.

Karna bahar sebzesinde iltihabın kurusunda büyük katkısı bulunmaktadır. Özellikle haşlanarak tüketilmesi daha uygundur.

İbrahim Saraçoğlu kürü; bir miktar kurutulmuş beyaz dutu, 1 bardak kaynayan suyun içerisine atın. Bu kürü 7-8 dakika boyunca kaynatın. Kaynama süresi dolduktan sonra süzün ve ılıyınca tüketin. Eğer iltihabın oranı yüksekse günde 2 defa tüketilmelidir, azaldığında 1 bardak tüketile bilir. İltihap kuruyana kadar devam edile bilir.

Özellikle düzenli olarak sinirli otu tüketmekte iltihabı ve enfeksiyonu kurutmaktadır.

Zerdeçal ve zencefil de iltihap için çok faydalıdır. Ayrıca çayı da tüketile bilir ve baharat olarak da tüketile bilir. Özellikle düzenli olarak tüketmek önemlidir.

Hastalıklara masrafsız bir çözüm olan soğan kürü, çoğu kişinin tercihi oldu.

İbrahim Saraçoğlu soğan suyu kürünün faydalarından yararlanmak isteyenlere bu kürü 15 günden fazla kullanmamalarını önermektedir. Aynı zaman soğan suyu kürü için muhakkak beyaz soğan kullanılmalı, kesinlikle mor ya da kırmızı soğan tercih edilmemelidir. Soğan suyu kürünün hazırlanışı ise şöyledir: 1 orta boy beyaz soğan dörde bölünür. Daha önceden kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya bölünen soğanlar eklenir. Ocakta 5 dakika kaynatıldıktan sonra içine herhangi bir şey eklenmeden öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilmelidir. Soğan suyu kürü 15 gün düzenli içildikten sonra 6 ay ara verilmeli ve 15 gün daha düzenli olarak içilmelidir.

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Soğan kürü, miyom, polikistik over, iyi huylu prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel bir kürdür. Soğan evlerimizde yemeklerimizde kullandığımız sebze olmanın dışında, içeriğinde bulunan B, A ve C vitamini, iyot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir. Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olabilir.