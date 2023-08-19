2023-08-19 18:18:40 Kuduz hastalığı nedir, hayvanda - insanda kuduz belirtileri nelerdir? (Kediden) insandan insana kuduz nasıl bulaşır? Kaç günde içinde ortaya çıkar? Tedavisi var mı?
Kuduz hastalığı merak ediliyor. Şanlıurfa'nın Akçakale Devlet Hastanesinde kuduz teşhisiyle tedavi gören 30 yaşındaki şahıs ekipler tarafından boş bir tarlada bulundu. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı. Gündeme bomba gibi düşen bu konuyu milyonlarca insan merak etti. İnsanda, kuduz belirtileri, Hayvanda kuduz belirtileri, Kediden kuduz bulaşır mı, kedide kuduz belirtileri, kedi tırmalaması kuduz belirtileri, kediden kuduz nasıl bulaşır, insandan insana kuduz nasıl bulaşır, kuduz insandan insana geçer mi, kaç günde ortaya çıkar, tedavisi var mı? İşte gerçekler...