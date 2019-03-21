İllerin plaka numarası | Hangi ilin planası ne?

Araçlarda bulunan plaka numarası aynı zamanda o il ve ilçelerdeki vatandaşları hemşehri ruhuyla bağlayan manevi bir kimliktir aslında. Araç alacak vatandaşlar il plaka kodu büyük önem taşıyor. Asker ocağında bile terhisi günü 81’e düştüğünde artık illerin plaka numaraları devreye girmekte. Hangi plaka kodu nerenin? Hangi ilin plaka kodudur. 39 plaka kodu nereye aittir? 54 plaka hangi ilimize aittir? gibi soruların cevabı birçok sürücü tarafından hala bilinmiyor ve merak ediliyor...

Hangi ilin plakası 53, hangi ilin plakası 78, hangi ilin plakası 35, hangi ilin plakası 23, hangi ilin plakası 59, hangi ilin plakası 59, hangi ilin plakası 61, hangi ilin plakası 41, hangi ilin plakası 70, hangi ilin plakası 55… İşte il il plaka numaraları

01 Nerenin Plakası

02 Nerenin Plakası

03 Nerenin Plakası

04 Nerenin Plakası

05 Nerenin Plakası

06 Nerenin Plakası

07 Nerenin Plakası

08 Nerenin Plakası

09 Nerenin Plakası

10 Nerenin Plakası

11 Nerenin Plakası

12 Nerenin Plakası

13 Nerenin Plakası

14 Nerenin Plakası

15 Nerenin Plakası

16 Nerenin Plakası

17 Nerenin Plakası

18 Nerenin Plakası

19 Nerenin Plakası

20 Nerenin Plakası

21 Nerenin Plakası

22 Nerenin Plakası

23 Nerenin Plakası

24 Nerenin Plakası

25 Nerenin Plakası

26 Nerenin Plakası

27 Nerenin Plakası

28 Nerenin Plakası

29 Nerenin Plakası

30 Nerenin Plakası

31 Nerenin Plakası

32 Nerenin Plakası

33 Nerenin Plakası

34 Nerenin Plakası

35 Nerenin Plakası

36 Nerenin Plakası

37 Nerenin Plakası

38 Nerenin Plakası

39 Nerenin Plakası

40 Nerenin Plakası

41 Nerenin Plakası

42 Nerenin Plakası

43 Nerenin Plakası

44 Nerenin Plakası

45 Nerenin Plakası

46 Nerenin Plakası

47 Nerenin Plakası

48 Nerenin Plakası

49 Nerenin Plakası

50 Nerenin Plakası

51 Nerenin Plakası

52 Nerenin Plakası

53 Nerenin Plakası

54 Nerenin Plakası

55 Nerenin Plakası

56 Nerenin Plakası

57 Nerenin Plakası

58 Nerenin Plakası

59 Nerenin Plakası

60 Nerenin Plakası

61 Nerenin Plakası

62 Nerenin Plakası

63 Nerenin Plakası

64 Nerenin Plakası

65 Nerenin Plakası

66 Nerenin Plakası

67 Nerenin Plakası

68 Nerenin Plakası

69 Nerenin Plakası

70 Nerenin Plakası

71 Nerenin Plakası

72 Nerenin Plakası

73 Nerenin Plakası

74 Nerenin Plakası

75 Nerenin Plakası

76 Nerenin Plakası

77 Nerenin Plakası

78 Nerenin Plakası

79 Nerenin Plakası

80 Nerenin Plakası

81 Nerenin Plakası

İşte Türkiye il plaka kodları