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Gündem İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Zirvede o il var!
Gündem

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Zirvede o il var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan il ise Erzurum oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 11:38:00 -
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Zirvede o il var!

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1245.73, Ankara'da 725.62, İzmir'de 729.81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt

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Yorumlar

abdurrahman dilipak ve benzerlerine gelsin! asiya inamiyorsunuz bari covid muskasi yapririn ve sebebe sarilin;)

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