İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Zirvede o il var!

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1245.73, Ankara'da 725.62, İzmir'de 729.81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt