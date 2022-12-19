İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne 400 sözleşmeli personel alınacak
Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.
Adaylar sınava başvuru sırasında,
I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,
III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin, JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.
03/01/2023 Salı günü (Saat 23:59)’dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.
Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısını kullanarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız