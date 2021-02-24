Türkiye'de koronavirüs tedbirleri sürerken kademeli normalleşmeye adım adım geçiş yapılması planlanıyor.Okullar kademeli olarak açılmaya hazırlanıyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile ortaokullarının 8. sınıfları için de okulların ne zaman açılacağı netleşti.

İlkokullar, ortaokullar, liseler ve okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk yüz yüzü eğitim ve sınavlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor.