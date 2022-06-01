2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve aşılama oranıyla birlikte bu yıl eğitim kesintisiz sürdü. Okullar 17 Haziran Cuma günü tatile girecek. Öğrenciler ve aileleri ilkokullarda sınıfta kalmanın söz konusu olup olmadığını merak ediyor.

İlkokulda sınıfta kalma var mı? 1.sınıfta kalma oluyor mu?

Bilindiği gibi 4+4+4 eğitim sistemi uygulanıyor. İlk dört yıl ilkokul oluyor. 1.,2.,3. ve 4.sınıflarda sınıf tekrarı bulunmuyor. Yani ilkokul öğrencileri için sınıfta kalma durumu söz konusu değil.

BİLSEM yaz okulları açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaz aylarında Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yaz okullarının açılacağını duyurdu. Konunun detayları henüz paylaşılmadı ancak 2 ile 12.sınıf öğrencilerinin tamamının arzu etmeleri halinden yaz okullarından faydalanacağı bilgisi öğrenildi.