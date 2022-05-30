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Eğitim İlkokula başlama yaşı kaç? İlkokula kayıt nasıl yapılır?
Eğitim

İlkokula başlama yaşı kaç? İlkokula kayıt nasıl yapılır?

2022 kaç doğumlular 1.sınıfa başlayacak? Ebeveynler 2022-2023 eğitim öğretim yılında kaç doğumluların 1.sınıfa başlayacağını araştırıyor. Peki, 1.sınıfa başlamak için kaç aylık olmak gerekiyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 22:13:00 -
İlkokula başlama yaşı kaç? İlkokula kayıt nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim öğretim yılında kaç aylık olanların birinci sınıfa başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 1.sınıfa başlamak için kaç aylık olmak gerekir?

İlkokula başlama yaşı kaç? İlkokula kayıt nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim öğretim yılında kaç doğumluların okula başlayacağı merak ediliyor. Aileler sık sık ‘Bu sene kaç yaşındakiler 1.sınıfa başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 2014 ve 2015 doğumlu çocukların kayıtları 1.sınıflara yapıldı. 2015 doğumlu ve 71 aydan küçük olan çocuklar için ailelerin arzu etmeleri durumda kayıtlar ana sınıflarına yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 1.sınıf kayıtları 2015, 2016, 2017 doğumlular için yapılacak. Ancak bu noktada çocuğunuzun 2022 Eylül ayında kaç aylık olacağı hususu önemli.

a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

Anaokuluna başlama yaşı kaç?
Anaokuluna başlama yaşı kaç?

Eğitim

Anaokuluna başlama yaşı kaç?

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