ilkokul1 nedir?| Öğrencilerin eğitim hayatlarını sağlam temeller üzerine kurması son derece önemli. Bu sebeple ilkokul eğitimi ve bu süreçte yapılacak her türlü aktivite öğrencinin altyapısını oluşturuyor. Bu sebeple ebeveynler çocuklarının yalnızca ödevlerle yetinmesini arzu etmiyor. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için pek çok kaynak site bulunuyor. İlkokul1.com internet sitesi çocuklar ve öğretmenler için pek çok kaynak barındırıyor. Peki, İlkokul1 üyelik ücreti ne kadar?

ilkokul1.com üye ol

ilkokul1.com hem öğretmenler hem de öğrenciler için konu anlatımlarından, testlere kadar pek çok içerik sunuyor. Siteye üye olmadan bu kaynaklardan faydalanmanız mümkün.

ilkokul1.com online

ilkokul1 internet sitesinde 1, 2, 3 v 4. sınıf öğrencileri için onlarca içerik bulunuyor. Bu içerikleri ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu kaynaklardan bir tıkla yararlanabilir.

ilkokul1 masallar

ilkokul1 internet sitesinden çocuklarınız için faydalı olabilecek masal içerikleri de bulunuyor. Bunun için ilkokul1.com internet sitesine girip masallar kısmına tıklamanız yeterli.

ilkokul1 deneme sınavı

Öğrenciler öğrendiklerini pekiştirmek için internette online testler olup olmadığını merak ediyor. ilkokul1 internet sitesinden sınıflara göre online testler bulunuyor. Bu testlerle çocuklarınız bilgilerini pekiştirebilir, sınavlara hazırlanabilir.

ilkokul1 okuma yazma öğrenme

Koronavirüs salgını sebebiyle öğrenciler okullarından uzak kaldı. Bu süreç özellikle 1. ve 2. sınıf öğrencilerini etkiledi. Okuma yazmalarını geliştirmek isteyen, küçük yaşta okuma-yazma öğrenmek isteyenler ya da halen okuma yazma bilmeyenler için ilkokul1.com internet sitesinden içerikler bulunuyor.