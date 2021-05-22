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Eğitim İlkokul ve ortaokullar sınav olacak mı?
Eğitim

İlkokul ve ortaokullar sınav olacak mı?

MEB’den ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yeni sınav düzenlemesi getirdi. Öğrenci ve veliler ilkokul 1.2.3.4. sınıflar ve ortaokul 5.6.7.8. sınıfların dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, İlkokul ve ortaokullar sınav olacak mı? İlkokul ve ortaokullar sınavları ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:49:00 -
İlkokul ve ortaokullar sınav olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiğini duyurdu. Buna göre ilkokul ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?

İlkokul ve ortaokullar sınav olacak mı?

MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti.

Dün ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (https://tegm. meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı.

Sabah gazetesinden Hakan Tekin'in haberine göre, sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı.

MEB'den son dakika açıklaması geldi. 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., 8. sınıfa giden milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Sınav rehberi yayımlandı. Öğrenciler sınıf geçmek için bunu yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti. Ayrıca MEB'den yapılan açılamada, şehir dışında olan öğrencilerin 26 Mayıs Çarşamba gününe kadar başvuru yapmaları şartıyla başka illerde sınavlara girebileceği ifade edildi.

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