İlkokul ortaokul kayıtları ne zaman?
İlkokul ortaokul kayıtları ne zaman? Milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretim hayatının başlayıp, başlamayacağına ilişkin soruların yanıtı haberin detayında. Veliler, "Okullar açılacak mı?" sorusunu sorarlarken, bütün düzenlemeler yapıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrenciler okullara yerleştirildi. Peki ama veliler hangi okula gideceğini nereden bilecek? Kayıtlar ne zaman alınacak? E-okul'da bilgiler yer alıyor mu? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf okul kayıtları ve yerleştirmeleri MEB tarafından gerçekleştirildi. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, detayları öğrenebilirler. Öğrencilerin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Velilerin kayıt yapılan okula giderek başvuru yapması gerekiyor.