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İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa çıkma izninde okuluna teslim etti

Korona virüs salgını nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 9 yaşındaki Ortaca Cengiz Topel İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Uysal, ailesi ile birlikte biriktirdiği bitkisel atık yağları sokağa çıkma izninde okuluna götürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:35:17 -
İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa çıkma izninde okuluna teslim etti

Korona virüs salgını nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 9 yaşındaki Ortaca Cengiz Topel İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Uysal, ailesi ile birlikte biriktirdiği bitkisel atık yağları sokağa çıkma izninde okuluna götürdü.


Furkan ve ailesi, Ortaca Cengiz Topel İlkokulu’nca yürütülen ‘Ortaca’ da Evimiz Temiz Kalsın Çevremiz’ kapsamında biriktirdikleri atık yağları Ortaca Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Hamdi Kartal’a teslim etti. 20 Mayıs 2020 Çarşamba, Ahmet Furkan’ın sokağa çıkma günüydü. Babasıyla birlikte biriktirdikleri altı litre bitkisel atık yağı, okuluna götürdü.


Ortaca Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Hamdi Kartal, çevreye duyarlılığından dolayı küçük öğrencisine teşekkür etti. Onu sosyal etkinlik katılım belgesi ile ödüllendirdi.


Kartal; “Evde, ailesiyle birlikte biriktirdikleri bitkisel atık yağları, geri dönüşüme kazandırmak için okuluna teslim eden öğrencimizi tebrik ediyorum. Okulumuzda uygulanan proje gereği, bitkisel atık yağlar toplanarak, yetkili firmaya teslim ediliyor. Bu atık yağlar, bin litreye ulaşınca, yetkili firma tekerlekli sandalye veriyor. Öğrencilerimiz de tekerlekli sandalyeyi, ihtiyaç sahibi yaşıtları bir çocuğa hediye ediyorlar” dedi.


Furkan’ın babası ve Ortaca Merkez Cami İmamı Veysel Uysal da, İslam dininin temizliğe ve çevre temizliğine çok önem verdiğini belirtti. Bitkisel atık yağların geri dönüşüm projesine destek vermekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.


Ahmet Furkan Uysal ise derslerini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini, bitkisel atık yağ projesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.


Okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını belirten Furkan, atık yağ biriktirerek projeye destek olmayı kendisine görev edindiğini söyledi.


‘Ortaca’ da Evimiz Temiz Kalsın Çevremiz’ projesiyle, 2019-2020 öğretim yılında toplanan bitkisel atık yağlar 693 litreye ulaştı.

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