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Siyaset ‘İlkokul çocuklarına bile sorsan…’ Süheyl Batum’a okkalı gönderme
Siyaset

‘İlkokul çocuklarına bile sorsan…’ Süheyl Batum’a okkalı gönderme

İlkokul çocuklarının bile aklının almayacağı saçmalıklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran sözde Anayasa Profesörü Süheyl Batum'a seslenen Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 14:45:00 - 2023-01-27 14:54:23

CHP'lilerin el üstünde tuttuğu Süheyl Batum isimli Prof. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kral benzetmesi yapmaya kalkıştı. Erdoğan'ın Meclis'i feshetme yetkisinin olduğunu söyleyip, bu yetkinin ancak krallarda olabileceğini savunan Batum, Cumhurbaşkanının Meclis'i fesih etmesi durumunda kendi görevinin de düştüğünü görmezden geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Batum'un komik açıklamaları da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Anayasa hukuku profesörüne değil, ilkokul çocuğuna sorsanız, deseniz ki, "Krallıkta kral meclisi feshettiği zaman kendisi de fesih olur mu? Yani kendi krallığı da düşer mi? Meclis de krallık da yenilenir mi? Başka bir ismin de krallığa gelme ihtimali ortaya çıkar mı?" Cumhurbaşkanı fesih yetkisini kullandığı zaman kendi cumhurbaşkanlığı da düşmüş oluyor, kendisi de seçime giriyor.

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