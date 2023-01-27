‘İlkokul çocuklarına bile sorsan…’ Süheyl Batum’a okkalı gönderme

CHP'lilerin el üstünde tuttuğu Süheyl Batum isimli Prof. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kral benzetmesi yapmaya kalkıştı. Erdoğan'ın Meclis'i feshetme yetkisinin olduğunu söyleyip, bu yetkinin ancak krallarda olabileceğini savunan Batum, Cumhurbaşkanının Meclis'i fesih etmesi durumunda kendi görevinin de düştüğünü görmezden geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Batum'un komik açıklamaları da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Anayasa hukuku profesörüne değil, ilkokul çocuğuna sorsanız, deseniz ki, "Krallıkta kral meclisi feshettiği zaman kendisi de fesih olur mu? Yani kendi krallığı da düşer mi? Meclis de krallık da yenilenir mi? Başka bir ismin de krallığa gelme ihtimali ortaya çıkar mı?" Cumhurbaşkanı fesih yetkisini kullandığı zaman kendi cumhurbaşkanlığı da düşmüş oluyor, kendisi de seçime giriyor.