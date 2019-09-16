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İlköğretim Haftası Yalova’da kutlandı

İlköğretim Haftası Yalova’da törenlerle kutlandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:34
İlköğretim Haftası Yalova’da kutlandı

İlköğretim Haftası Yalova’da törenlerle kutlandı.


İlköğretim Haftası münasebetiyle ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması sonrasında Ziya Gökalp İlkokulunda bir tören daha gerçekleştirildi. Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı törende törende konuşan Ali Tosun, güçlü Türkiye’nin iyi eğitilmiş, mutlu çocuklar ve gençler sayesinde ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı. Tosun, “45 bin öğrencimiz geçen hafta başlayan 2019/2020 eğitim öğretim yılı ile okullarla buluştu. Biz öğretmenler de öğrencilerimizle buluştuk. 2023 vizyonunun mutlu çocuklar güçlü Türkiye ilkesi doğrultusunda öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve bunun onlara vereceği üretkenlikle beraber devletimizi güçlü kılma çabası içerisindeyiz. Eğitim camiamızın neferleriyle birlikte bize emanet nesilleri vatana, millete ve bayrağa sevdalı bir şekilde ülkesi için teknoloji üretecek nesiller olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Bugün İlköğretim Haftasını kutluyoruz. İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak bizler için ilköğretimin önemi çok büyük. İnşallah sizler sayesinde ülkemiz daha da gelişecek ve güçlü ülkeler arasında yer alacaktır. Teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi diğer ülkelere satan bir ülke olmak için sizlerin gayretli çalışmalarınıza ihtiyacımız var” dedi.


Ardından okuldan bu sene mezun olacak olan son sınıf öğrencileri Türk bayrağını okula yeni başlayan öğrencilere teslim etti. Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun minik öğrencilere ağaç fidanı, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin ise gül fidanı hediye etti. Tosun, okul televizyonunun canlı yayınına da konuk olarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:34
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