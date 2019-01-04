2002 yılında kurulan, 2003 yılında kanunda yapılan değişiklikle özerk bir tüzel kişiliğe kavuşan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına İlker Astarcı atandı.Gece yarısında yayımlanan atama kararına göre; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına atanan İlker Astarcı kimdir nerelidir?

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'nin önceki başkanı Mesut Kamiloğlu'nun görevden alınmasının ardından bu gece yapılan atamada Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı görevinde bulunan Astarcı, Kamiloğlu'nun yerine göreve getirildi.

İlker Astarcı kimdir?

İlk olarak 2002 yılında kurulan, 2003 yılında kanunda yapılan değişiklikle özerk bir tüzel kişiliğe kavuşan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına İlker Astarcı atandı. Söz konusu kurumun önceki başkanı Mesut Kamiloğlu'nun görevden alınmasının ardından bu gece yapılan atamada Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı görevinde bulunan Astarcı, Kamiloğlu'nun yerine göreve getirildi. Astarcı, 2007 yılı Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş, 2009'da bu görevden ayrılmıştı. Daha sonra Başbakanlık Müşaviri görevini yürüten İlker Astarcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ardından Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürütmekteydi.